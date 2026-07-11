Los hermanos Russo resucitarán una icónica película de los 90 - WARNER BROS

MADRID, 11 Jul. (CulturaOcio) -

¡Liberad a Willy!, la popular película de los años 90, volverá a la pantalla con un reboot a cargo los hermanos Joe y Anthony Russo. El dúo artístico responsable de algunas de las cintas más icónicas de Marvel, y que ya trabajan en las siguientes entregas, Vengadores: Doomsday y Secret Wars, capitanearán el proyecto a través de su productora AGBO para Warner Bros.

Según informa The Hollywood Reporter, Mary-Margaret Kunze y Jade Halley Bartlett, que ya trabajaron juntos en la cinta Miller's Girl, ejercerán como guionistas en el reboot de ¡Liberad a Willy!

Kunze trabajó como directora creativa en Marvel Television, produciendo series como Daredevil o Marvel Agentes de SHIELD, mientras que Barlett está desarrollando para Netflix una serie basada en la novela superventas de Hannah Grace Romper el hielo

EL IMPACTO CULTURAL DE ¡LIBERAD A WILLY!

¡Liberad a Willy! se estrenó en 1993 y, con un presupuesto de 20 millones de dólares, recaudó más de 153 millones en la taquilla mundial. Dirigida por Simon Wincer y protagonizada por Jason James Richter, Lori Petty y Michael Madsen, la película sigue a un niño que entabla una relación con una orca en cautividad. El filme tuvo un gran impacto cultural, contribuyendo a cambiar la opinión pública sobre las orcas, a menudo denominadas "ballenas asesinas", e impulsando el activismo en defensa de esta especie.

Además, contó con una canción de Michael Jackson, Will you be there, en su banda sonora, lo que también contribuyó al éxito de la cinta. No tan populares fueron las dos secuelas que siguieron a esta primera película, estrenadas en 1995 y 1997, respectivamente.

La franquicia también dio pie a una serie de animación, que estrenó dos temporadas en ABC entre 1994 y 1995. Más de una década después, en 2010, se estrenó directamente en DVD una cuarta película, Liberad a Willy 4: Aventura en Sudáfrica.