Vengadores: Endgame volverá a los cines con escenas inéditas que conectarán directamente con Doomsday

Archivo - Kevin Feige revela el X-Men que inspiró la muerte de Iron Man en Vengadores: Endgame - MARVEL STUDIOS - Archivo

MADRID, 20 Abr. (CulturaOcio) -

Joe y Anthony Russo ya adelantaron en la CinemaCon que el reestreno en cines de Vengadores: Endgame, previsto para el 25 de septiembre, incluirá material nunca antes visto. Ahora, Joe Russo ha ofrecido más detalles acerca de este metraje adicional, adelantando que funcionará como un "puente" narrativo al conectar directamente con Doomsday antes de su estreno el 18 de diciembre.

Durante el Festival de Cine de Sands, celebrado el pasado fin de semana en Escocia, Joe Russo asistió de forma telemática a un coloquio, donde incidió en que el regreso de la película más taquillera de Marvel a los cines era algo "de vital importancia". "De hecho, la reestrenaremos con material adicional ambientado en la historia de Doomsday que hemos añadido a Vengadores: Endgame", detalló el realizador al medio Deadline.

"Es una oportunidad para tender un puente entre Endgame y Doomsday de una forma muy singular, y como la película tuvo tanto éxito, tenemos la oportunidad de reestrenarla", señaló Joe Russo, describiendo esta suerte de versión extendida de Endgame como una "historia complementaria fundamental" que funcionará como "antesala" de Doomsday.

"No siempre se tiene la oportunidad de reestrenar una película porque cuesta dinero, así que el hecho de que podamos enriquecer la historia de Doomsday vinculándola con Endgame y con estos personajes con los que hemos trabajado durante años y a los que queremos tanto, y continuar su historia, es una oportunidad realmente única", expresó el cineasta.

VENGADORES: ENDGAME, EN INFINITY VISION

El regreso de Vengadores: Endgame a los cines supondrá el debut de Infinity Vision, un nuevo sello de certificación para salas premium de gran formato recientemente anunciado por Disney y pensado para ofrecer "las experiencias cinematográficas más grandes, brillantes e inmersivas". El objetivo es que el espectador pueda identificar rápidamente cuáles son las mejores opciones disponibles para disfrutar de una película en la gran pantalla.

Este anuncio resulta especialmente significativo de cara al estreno de Doomsday. Teniendo en cuenta que la película no se proyectará en IMAX al estar esas pantallas reservadas para Dune: Parte Tres, que se estrena el mismo día, Disney busca reorientar al público hacia otras salas de gran formato.

Just announced at #CinemaCon:



Infinity Vision — A new certification for premium large format theaters designed to signify to audiences the biggest, brightest, and most immersive cinematic experiences.



Infinity Vision sets a new benchmark for theatrical presentation,… pic.twitter.com/PfaIx7fIX5 — Disney (@Disney) April 16, 2026

También en el marco de la Cinemacon, Marvel Studios ha proyectado el primer tráiler completo de Vengadores: Doomsday en exclusiva para los asistentes al evento. Según recogen medios que estuvieron allí presentes como ScreenRant, el adelanto muestra desde el esperado reencuentro entre Thor y Steve Rogers hasta la alianza entre Vengadores, Los 4 Fantásticos y los X-Men frente a Víctor Von Doom, el poderoso villano encarnado por Robert Downey Jr.

Aunque Marvel no ha revelado cuándo lanzará el tráiler en abierto, algunos medios especializados aventuran que podría llegar con la Comic-Con de San Diego, que tendrá lugar entre el 23 y 26 de julio. Los avances de Doomsday que se han difundido en abierto hasta la fecha son los cuatro teasers dedicados, respectivamente, al regreso de Chris Evans como Steve Rogers, a Thor, los X-Men y el encuentro entre los wakandianos y Los 4 Fantásticos.