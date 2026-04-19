Vengadores: Doomsday será "la mejor película de Marvel" y ya la comparan con Infinity War tras los pases de prueba - MARVEL STUDIOS

MADRID, 19 Abr. (CulturaOcio) -

El 18 de diciembre llega a los cines Vengadores: Doomsday, el macroevento multiversal de Marvel Studios que enfrentará a más de una veintena de héroes contra el temible Doctor Doom de Robert Downey Jr. Las últimas informaciones al respecto sostienen que Marvel ha celebrado una proyección privada de la película y que la respuesta ha sido eufórica, hasta el punto de que se la habría definido como la mejor entrega del Universo Cinematográfico Marvel.

"Marvel Studios celebró un pase privado de la versión de Doomsday previa a los reshoots para Kevin Feige y un grupo selecto de trabajadores y quedaron muy satisfechos con ella. Algunos incluso la calificaron como la mejor película de Marvel hasta ahora", sostiene el insider MyTimeToShineH. Por su parte, Robert Meyer Burnett señala que la respuesta a la proyección habría estado a la altura de la que despertó Vengadores: Infinity War, una de las cintas más celebradas de la franquicia.

Respecto a los reshoots que comenta el insider, el rodaje principal de Doomsday concluyó en septiembre de 2025, pero el largometraje prepara jornadas adicionales de filmación. Según informó Daniel Richtman, los reshoots de la película "añadirán unas pocas escenas" y estarán "centradas en las dinámicas entre personajes", mientras que MyTimeToShineHello sostuvo que Marvel está "añadiendo incluso más escenas de acción épicas".

Precisamente, esta última fuente ya aseguró que el filme dirigido por los hermanos Russo (Infinity War, Endgame) arrancará con una pelea del Spider-Man de Tobey Maguire contra los X-Men y "en particular contra el Lobezno de Hugh Jackman". "Solo la escena inicial supera a cualquier otra película anterior de Vengadores", indicó el insider, que también señaló que "Marvel Studios y Sony están interesados en hacer una película de Spider-Man y Lobezno".

Conviene recordar que Marvel Studios no ha confirmado la participación en Doomsday ni del actor que dio vida al Trepamuros en la trilogía de Sam Raimi y retomó el papel en No Way Home ni del intérprete australiano asociado durante años a Logan. Los rostros vinculados a la saga mutante de Fox que sí están anunciados para Doomsday son Patrick Stewart (Profesor X), Ian McKellen (Magneto), Kelsey Grammer (Bestia), Rebecca Romijn (Mística), Alan Cumming (Rondador Nocturno) y James Marsden (Cíclope).

Uno de los cuatro teasers de Doosmday difundidos hasta la fecha está centrado en los mutantes, mientras que los demás han puesto el foco, respectivamente, en el regreso de Chris Evans como Steve Rogers, en Thor y en el encuentro entre los wakandianos y Los 4 Fantásticos.