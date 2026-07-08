Robert Downey Jr. Avanza la muerte de los X-Men en el nuevo póster de Vengadores: Doomsday - MARVEL

MADRID, 8 Jul. (CulturaOcio) -

Robert Downey Jr. tomará el manto de Víctor Von Doom en Vengadores: Doomsday, filme que, dirigido por los hermanos Russo, llegará a los cines el 18 de diciembre. El actor ha disparado más las expectativas de los fans al compartir un póster con el que insinúa la absoluta destrucción de los X-Men en la película.

Downey Jr. publicó en su Instagram un póster de Vengadores 5 del artista Bosslogic. Como puede apreciarse en la imagen, esta representa una partida de ajedrez donde la única pieza que permanece intacta sobre el tablero es el rey, con todas las demás destruidas, mientras su sombra proyecta la de Doom.

Sin embargo, al observar en mayor profundidad la imagen, se ve cómo uno de los fragmentos destrozados forma una X, lo que parece anticipar el posible y fatídico destino que podría correr el universo mutante de Fox, sobre todo teniendo en cuenta el inminente choque entre la Tierra-616 del UCM y la Tierra-828 de los Cuatro Fantásticos.

EL TABLERO COMO METÁFORA DE LA DESTRUCCIÓN DEL MUNDO DE LOS X-MEN

Esta no es la primera vez que Doomsday utiliza el tablero de ajedrez como recurso simbólico. El teaser del filme, centrado en los X-Men, ya mostró a Charles Xavier (Patrick Stewart) y Magneto (Ian McKellen) disputando una partida mientras la amenaza de las incursiones parecía cernirse sobre su mundo.

De este modo, el tablero se presenta una vez más como metáfora del conflicto inminente y del destino que aguarda a estos personajes ante el colapso de sus respectivas realidades. Además, las últimas informaciones apuntaban a que Magneto por fin habría hecho realidad su gran anhelo: crear una auténtica "utopía mutante".

Precisamente por eso, la destrucción que parece avecinarse sobre la Tierra de los mutantes resultaría, llegado el caso, aún más trágica y devastadora, al poner fin no solo a su mundo, sino también al sueño que Erik Lehnsherr persiguió durante toda su vida.

No obstante, el ajedrez también ha sido durante mucho tiempo uno de los grandes símbolos de la relación entre Magneto y el Profesor X, ya que refleja a la perfección la rivalidad ideológica que ambos mantienen desde hace años. A través del tablero se representan sus visiones opuestas sobre la convivencia entre mutantes y humanos.

Los rumores más recientes indicaban que Doom se hará con el control de los Centinelas -las letales máquinas diseñadas para cazar y exterminar mutantes- y los utilizará en pleno conflicto.

Por ahora, eso sí, sigue sin estar claro si actuará como aliado de los héroes de la Tierra-616 o si, por el contrario, jugará su propia partida enfrentándose a ambos bandos al mismo tiempo.

En cualquier caso, el tablero de ajedrez funciona como una metáfora perfecta de la mente de Doom y de su forma de actuar. Al igual que un gran estratega, el villano no suele imponerse por la fuerza bruta, sino moviendo los hilos desde las sombras, manipulando a sus rivales y llevando cada situación exactamente hacia el terreno que más le favorece, a menudo sin que ellos lleguen a darse cuenta.

Por tanto, no sería descabellado pensar que sea el propio Doom quien esté empujando a los distintos equipos de héroes a enfrentarse entre sí, utilizándolos como piezas dentro de un plan mucho más ambicioso y, al mismo tiempo, desviando su atención de su verdadero objetivo. Sin embargo, de momento, toca esperar para averiguarlo.