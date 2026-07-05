La nueva escena post-créditos de Vengadores: Endgame conectará a Iron Man con Doctor Doom - MARVEL STUDIOS

MADRID, 5 Jul. (CulturaOcio) -

Siete años después de su estreno, la cuarta entrega de Vengadores regresará a los cines en septiembre con metraje adicional bajo el título Vengadores: Endgame Encore. Esta versión extendida servirá de antesala a Doomsday, que llegará a los cines el 18 de diciembre, y una de las teorías más extendidas apunta a que su nueva escena post-créditos conectará ambas películas al reescribir el destino de Iron Man y vincularlo con el origen de Doctor Doom.

Vengadores: Endgame se estrenó en 2019 y, dirigida por los Russo, fue una de las producciones de Marvel que no tuvo escena post-créditos. En su lugar, los fans del UCM escucharon el sonido metálico de un martillo golpeando un yunque mientras se mostraba el logo de Marvel Studios al final de los créditos.

La hipótesis, recogida por ComicBook.com, sugiere que la escena final de Vengadores: Endgame Encore reinterpretará el sonido de los martillazos de Tony Stark como el de Doctor Doom forjando su máscara metálica.

EL ORIGEN DE LA MÁSCARA DE DOOM EN LOS CÓMICS COMO BASE DE LA TEORÍA

Esto establecería una conexión clara entre los eventos de Vengadores: Endgame y Vengadores: Doomsday. Ciertamente, tendría todo el sentido del mundo, dado que en los cómics de Marvel Doom diseñó y forjó la temible máscara tras el accidente en el laboratorio que dejó su rostro desfigurado permanentemente.

Por tanto, Endgame Encore no necesitaría mostrar el rostro de Robert Downey Jr. como el villano, únicamente su máscara. Además, sería un modo efectivo, a la par que sencillo, para entrelazar ambas entregas de la franquicia dirigidas por los Russo, a falta de un hilo conductor.

Al mismo tiempo, permitiría a Doomsday ahorrar tiempo a la hora de presentar a Doctor Doom, ya que parte de su origen quedaría planteado en Endgame Encore. Sin embargo, la teoría ha dividido al fandom, ya que supondría alterar uno de los desenlaces más emblemáticos del UCM.

La ausencia de una escena post-créditos rompió con una de las grandes tradiciones de Marvel y simbolizó el cierre definitivo de una era, mientras que el sonido de los martillazos con el que concluía la cinta reforzaba el legado de Tony Stark y su reflexión sobre cuánto había evolucionado desde que se convirtió en Iron Man.

Ciertamente, los espectadores siempre podrán elegir con qué versión de la película quedarse, pero muchos temen que, si la teoría resulta cierta, termine perjudicando el legado de Endgame más que reforzando el camino hacia Doomsday. En cualquier caso, por ahora toca esperar para comprobar si acaba haciéndose realidad.