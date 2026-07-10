Primer vistazo al trono de Doctor Doom en Vengadores: Doomsday - MARVEL

MADRID, 10 Jul. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday llegará a los cines el 18 de diciembre con Robert Downey Jr. transformado en Víctor Von Doom. Ahora, ha salido a la luz unas imágenes que revelan un primer vistazo a la sala del trono del temible y otro escenario clave en la cinta dirigida por los Russo.

Durante la Shangai Expo, Marvel Studios ha brindado a los fans recreando dos de los impresionantes escenarios que aparecerán en la película. Tal y como puede observar en las imágenes compartidas en X por QiaPM, el primero de estos es la sala del trono de Doom con un reloj que marca la cuenta atrás para el estreno del filme.

Al fondo se aprecian unas vidrieras verdes y, en una de las esquinas, lo que parece ser un decorado inspirado en Latveria. En el centro se alzan unas escalinatas blancas que conducen al sillón real de Doom, un imponente sillón con varios grabados en su parte frontal y una base de color amarillo además de otros detalles relacionados con Black Panther y los Vengadores.

OTRO ESCENARIO CLAVE PARA DOOMSDAY

La segunda imagen es también bastante reveladora, ya que se trata del interior de la Mansión X. Como puede apreciarse es una reproducción del salón donde Charles Xavier (Patrick Stewart) y Mangeto (Ian McKellen) juegan sus partidas al ajedrez y que ya se mostró en el teaser de Vengadores 5 centrado en los X-Men.

El hecho de que Marvel Studios haya recreado estos dos escenarios en el evento de Shangai sugiere que serán importantes para la trama de Doomsday.

Por otro lado, muchos han señalado que el diseño de los aposentos de Doom guarda un notable parecido con las imágenes filtradas a principios de este año, que en su momento fueron descartadas por muchos como falsas o generadas con inteligencia artificial.