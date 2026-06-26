Vengadores: Endgame vuelve a los cines antes de Doomsday con imágenes inéditas y nuevo título

Archivo - Capitán América en Vengadores: Endgame - MARVEL - Archivo

MADRID, 26 Jun. (CulturaOcio) -

Aún quedan meses para que Vengadores: Doomsday llegue a los cines, donde aterrizará el próximo 18 de diciembre, una larga espera para los fans acérrimos de Marvel, que, sin embargo, podrán ir calentando motores volviendo a disfrutar de la anterior entrega en la gran pantalla. Siete años después de su estreno, Vengadores: Endgame regresará a las salas y lo hará con metraje extra e incluso un nuevo título.

Según señala Deadline, Disney tiene previsto volver a proyectar la cinta de los hermanos Russo el 25 de septiembre y lo hará en un evento titulado Vengadores: Endgame Encore. Esto servirá para promocionar no solo la quinta y sexta entrega de Vengadores, sino también Infinity Vision, el nuevo sello de certificación para salas premium de gran formato anunciado por Disney y pensado para ofrecer "las experiencias cinematográficas más grandes, brillantes e inmersivas".

En el marco de la CineEurope, celebrada en Barcelona, Disney anunció que Vengadores: Endgame Encore incluirá una introducción, nuevas secuencias adicionales y una escena final especial. Sin embargo, no estará disponible en todos los cines, sino que será exclusivo de los estrenos en Infinity Vision e IMAX. Por el momento, la Casa del Ratón se encuentra verificando las más de 7.500 salas de cine de todo el mundo que han solicitado obtener la certificación de Infinity Vision.

"A medida que sigue creciendo el interés por mejorar los servicios en las salas de cine, se presenta una oportunidad significativa para que nuestro sector en su conjunto simplifique la forma en que comunicamos y promocionamos la gama de experiencias de gran formato premium (PLF) que están a disposición de los consumidores", expuso Sean Gamble, CEO de Cinemark, según recoge el medio estadounidense.

"Felicitamos a Disney por dar un primer paso importante hacia la consecución de este objetivo y esperamos colaborar con ellos y con el resto de socios del sector para ponernos de acuerdo en una marca PLF unificadora y en un conjunto de normas", añadió Gamble.

LOS HERMANOS RUSSO YA AVISARON DE UN PUENTE ENTRE ENDGAME Y DOOMSDAY

Ni el reestreno de Vengadores: Endgame ni el hecho de que vaya a contar con material nunca antes visto son exactamente una novedad, puesto que Joe y Anthony Russo ya lo adelantaron en la CinemaCon. Asimismo, en abril, durante el Festival de Cine de Sands, Joe Russo, que asistió de forma telemática a un coloquio, expresó que el regreso de la película más taquillera de Marvel a los cines era algo "de vital importancia".

"De hecho, la reestrenaremos con material adicional ambientado en la historia de Doomsday que hemos añadido a Vengadores: Endgame", detalló entonces el realizador a Deadline. El cineasta lo tildó de "oportunidad para tender un puente entre Endgame y Doomsday de una forma muy singular", describiendo esta suerte de versión extendida de Endgame como una "historia complementaria fundamental" que funcionará como "antesala" de Doomsday.