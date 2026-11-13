Brad Pitt protagonizará Connector, su nueva película para Apple, con el director de The Sound of Metal - CONTACTO

MADRID, 13 Nov. (CulturaOcio) -

Tras el éxito de F1: La película, Brad Pitt y Apple Original Films volverán a colaborar en un nuevo proyecto: Connector. En este filme el actor estadounidense se pondrá a las órdenes del director de The Sound of Metal, Darius Marder.

La cinta, que, según Deadline, ya está en desarrollo y ha sido escrita por Marder y su hermana Nina, estará ambientada en el Nueva York de los años setenta y girará en torno a la lucha de la clase trabajadora. Así, el largometraje seguirá los pasos de un obrero de la construcción especializado en trabajar a grandes alturas que se enfrenta a fuerzas más poderosas que él mismo.

Al parecer, la estrella de Las nuevas desventuras de Cliff Booth, que se estrenará en exclusiva durante dos semanas en salas IMAX el 27 de noviembre de 2026 y llegará a Netflix el 23 de diciembre, llevaba tiempo trabajando en el proyecto. Así, tras recibir la última versión del guion, Pitt se mostró muy interesado en convertirlo en su próximo trabajo, cuyo rodaje podría comenzar en 2027.

Cuando los productores empezaron a buscar una plataforma para la película, Apple se presentó como la opción más lógica, dada la buena relación que mantiene con Pitt y Plan B, la productora del actor, ganador del Oscar al mejor actor de reparto por Érase una vez en… Hollywood. Ambas partes ya habían colaborado en Wolfs y F1, que recaudó más de 634 millones de dólares en todo el mundo tras su estreno en 2025 y se convirtió en la película deportiva más taquillera de todos los tiempos.

Pitt, entre cuyos trabajos más recientes en la gran pantalla se encuentra el thriller de supervivencia En el corazón de la bestia, dirigido por David Ayer, ejercerá también como productor de Connector junto a Dede Gardner, Jeremy Kleiner y el propio Marder.

La cinta es, además, el primer largometraje de Marder desde su debut como director con Sound of Metal, que, estrenada en 2020, obtuvo seis nominaciones al Oscar, entre ellas las de mejor película y mejor guion original para el cineasta. Finalmente, el filme se alzó con dos estatuillas, a mejor sonido y mejor montaje.

LA COLABORACIÓN DE PITT CON APPLE SE EXTENDERÁ MÁS ALLÁ DE CONNECTOR

Por otra parte, la colaboración entre Apple y Plan B se extenderá también a otros proyectos. Entre ellos figura una película protagonizada por Mark Wahlberg, que Apple Original Films estrenará próximamente y que estará escrita y dirigida por Stephen Chbosky.

A esta producción se suma The Waffle House Index, un proyecto adquirido recientemente por la plataforma y en el que la compañía de Pitt ejercerá como productora, con Inde Navarrette como protagonista.