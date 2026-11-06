Brad Pitt acepta un encargo muy peligroso en el tráiler final de Las nuevas desventuras de Cliff Booth - NETFLIX

MADRID, 6 Nov. (CulturaOcio) -

Las nuevas desventuras de Cliff Booth, cinta dirigida por David Fincher y escrita por Quentin Tarantino, se estrenará en exclusiva durante dos semanas en salas IMAX el 27 de noviembre de 2026, antes de desembarcar un poco más tarde, el 23 de diciembre, en Netflix. Y ante su inminente lanzamiento, la plataforma presenta un nuevo tráiler en el que Brad Pitt retoma su personaje de Érase una vez en Hollywood, donde no solo sale de juerga y fanfarronea, sino que también se involucra en un encargo muy peligroso.

El adelanto arranca con Booth despertándose y acicalándose antes de salir a trabajar. Instantes después, se escucha a una mujer hablando con Cliff y otro hombre del momento en que le dio "un meneo" a Bruce Lee.

"El esquivo Clifford Booth. Por fin, qué difícil es localizarlo. Soy Karen Crosby, de la agencia Massive Talents. Represento al actor Charlie Peters (Scott Caan), le gustaría reunirse con usted", dice por teléfono el personaje de Elizabeth Debicki. Poco después, las imágenes muestran a Booth en la agencia, flirteando con una mujer, y más tarde en un bar.

"Me he cargado un montón de payasos en televisión, pero tú has matado de verdad", le dice Peters a Booth en tono de admiración durante su reunión. "¿Tú le diste caña a Bruce Lee?", le pregunta poco después Rodrick 'Hot Rod' Harrison (Yahya Abdul-Mateen II) a Cliff.

CLIFF BOOTH CONTRA LA MAFIA FILIPINA

Más tarde, Booth aborda a Peters y descubre que este ha recurrido a él no para ejercer de doble, sino para involucrarlo en un encargo de lo más peligroso que implica a unos gánsteres filipinos.

Las nuevas desventuras de Cliff Booth se sitúa en 1977, "ocho años después de que el personaje de Pitt se cruzara con la familia Manson en el Hollywood de 1969 que Quentin Tarantino retrató en Érase una vez en Hollywood. Los Ángeles ya no necesita a un doble de acción que se encargue de los hippies como antes. Pero Hollywood siempre tendrá problemas, y algunos solo puede resolverlos alguien con las habilidades únicas (y, en ocasiones, al margen de la ley) de Cliff", anticipa la sinopsis.

Dirigida por Fincher y escrita por Tarantino, Las nuevas desventuras de Cliff Booth también cuenta en su elenco con Carla Gugino, Peter Weller, Matt Groove, JB Tadena, Corey Fogelmanis y Karren Karagulian. El propio Pitt y Ceán Chaffin son los productores de la película.