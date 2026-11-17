‘Ocean’S 14’ Se Retrasa De Nuevo: Brad Pitt Revela Cuándo Comenzará El Rodaje - WARNER BROS.

MADRID, 17 Nov. (CulturaOcio) -

El regreso del emblemático equipo de ladrones de guante blanco capitaneado por Danny Ocean se hace de rogar. Tras haberse pospuesto de junio a diciembre de este año, Brad Pitt revela que no será hasta finales de 2027 cuando todo el grupo se reúna para la esperada cuarta entrega de la saga.

Así lo ha revelado este pasado lunes 16 de noviembre durante la première de 'Las nuevas desventuras de Cliff Booth' en Hollywood. "Estamos hablando de que sea a finales del año que viene", declaró al reportero de Variety en la alfombra roja del TCL Chinese Theatre de Los Ángeles.

Se trata de un cambio de agenda considerable, de más de un año de la fecha inicialmente prevista para el rodaje. Inicialmente, iba a ser el pasado junio cuando toda la 'troupe' liderada por George Clooney retomaría sus respectivos papeles. Sin embargo, se informó que el rodaje se trasladaba a diciembre, antes de revelarse este nuevo aplazamiento.

Junto con George Clooney y Brad Pitt, volverán a la saga Julia Roberts, Matt Damon y Don Cheadle. David Leitch será quien dirija esta cuarta entrega, la primera de la saga principal que no tendrá a Steven Soderbergh tras las cámaras. "Grant [Heslov] y George [Clooney] saben escribir un buen guion", aseguró el actor de 'En el corazón de la bestia'.

Fue en 2023 cuando Clooney fue el primero en insinuar que había un guion "genial" para una secuela de 'Ocean's 13'. "Sí, he leído un guion. Me sorprendió un poco, porque pensé: ¿de qué tratará la historia? Es muy buena. No la haríamos si no lo fuera", declaró Julia Roberts durante la gala de los Globos de Oro del pasado enero.

20 AÑOS DESPUÉS DE 'OCEAN'S 13'

Si no hay un nuevo retraso, el rodaje comenzará justo 20 años después del estreno de 'Ocean's 13'. En 2018 fue cuando se estrenó un spin-off de la franquicia, Ocean's 8, dirigido por Gary Ross, quien escribió el guion junto con Olivia Milch. Protagonizado por Sandra Bullock como la hermana de Danny Ocean, junto a Cate Blanchett y Anne Hathaway, fue un éxito de taquilla al recaudar casi 300 millones de dólares.

Además de la cuarta entrega, la saga tendrá como primer aperitivo una precuela, la cual estará dirigida, escrita y protagonizada por Bradley Cooper y cuyo estreno está previsto para junio de 2027. Este proyecto estará también liderado por Margot Robbie y Wagner Moura, junto con Monica Barbaro, Josh Gad, Vicky Krieps, George MacKay y Omar Sy.

En total, las cuatro películas de la franquicia ya estrenadas llevan recaudados más de 1.422 millones de dólares, lo que la convierte en una saga exitosa para Warner Bros.

Por otro lado, tras el éxito en taquilla de 'En el corazón de la bestia', Brad Pitt retoma al personaje de Cliff Booth en el spin-off y secuela que David Fincher ha dirigido de 'Érase una vez en Hollywood', la cinta de Tarantino con la que se alzó con el Oscar al mejor actor de reparto. En la misma entrevista con Variety, reveló que está deseando retomar su personaje en 'F1: la película' para una secuela.