Denis Villeneuve describe James Bond como el “cohete potente” que necesita para salir de Arrakis tras Dune 3 - WARNER BROS / UNIVERSAL PICTURES

MADRID, 16 Oct. (CulturaOcio) -

Dune: Parte Tres, que llega a los cines el próximo 18 de diciembre, será la tercera y última entrega de la adaptación de Denis Villeneuve de la saga de Frank Herbert. El cineasta, que desde 2021 no ha estado al frente de ningún largometraje fuera de la franquicia, tiene en su horizonte la nueva película de James Bond que prepara Amazon MGM Studios y que ve como el "cohete" que necesita tras acabar en Arrakis.

Hablando de la tercera entrega de Dune en una entrevista concedida a Empire, Villeneuve reveló que se dijo a sí mismo que quizá era "buena idea volver a este proyecto, no por nostalgia, ni porque lo eche de menos, sino todo lo contrario: estoy harto de él". "Quiero asegurarme de que seré riguroso con el material. De que no caeré en la complacencia", explicó.

"Pensé: 'Cuando esté terminado, necesitaré un cohete muy potente para alejarme de Arrakis'. Cuando me propusieron hacer la próxima película de Bond, dije: 'Vale, esto es lo que necesito'", recordó.

Ha pasado más de un año desde que se diera a conocer que Villeneuve sería el encargado de dirigir la nueva película de James Bond, la primera tras el acuerdo por el que la familia Broccoli cedía el control creativo de la franquicia a Amazon MGM Studios.

"Algunos de mis primeros recuerdos cinematográficos están relacionados con 007. Crecí viendo películas de James Bond con mi padre, desde Dr. No [Agente 007 contra el Dr. No] con Sean Connery. Soy un fan incondicional de Bond", expresó el realizador entonces, según recogió The Hollywood Reporter. "Para mí, es terreno sagrado. Tengo la intención de honrar la tradición y abrir el camino para muchas nuevas misiones por venir", aseguró.

JAMES BOND AÚN NO HA ANUNCIADO A SU PROTAGONISTA

Por el momento no se sabe mucho del filme, que contará con un guion de Steven Knight y tiene previsto comenzar su producción el año que viene. De hecho, ni siquiera se ha anunciado quién tomará el testigo de Daniel Craig como el agente 007, si bien Gary Oldman señaló recientemente que la decisión ya había sido tomada y que esperaba que el papel recayese en su compañero de reparto en Slow Horses, Jack Lowden.

También han sonado como posibles candidatos para dar vida al espía: Callum Turner, Jacob Elordi, Aaron Taylor-Johnson o Harris Dickinson. Por otro lado, según reveló una fuente cercana al proyecto a The Sun, Ewan Mitchell, quien interpreta al príncipe Aemond en La Casa del Dragón, está siendo considerado para ser el villano en Bond 26.