El Batman de Michael Keaton será el Nick Fury de DC, el gran mentor del multiverso

MADRID, 23 Jun. (CulturaOcio) -

Tras la noticia de que Michael Keaton está en conversaciones con Warner para retomar su icónico papel como Batman en la película de The Flash, ahora nuevas informaciones señalan que el plan para el ajado Bruce Wayne será más grande que un simple cameo. Y es que el estudio quiere convertir a Keaton en el mentor de su multiverso y que esté presente en varias películas e interactue con diversos personajes. Una figura que sería muy similar a la de Nick Fury en el Universo Marvel.

Según informa The Hollywood Reporter, la participación de Keaton en la próxima película de The Flash, en caso de confirmarse irá mucho más allá que un guiño para los fans más nostálgicos del Batman de Burton. El medio señala que su contrato incluiría múltiples apariciones en el Universo DC, de un modo similar al que tiene Samuel L. Jackson con Marvel Studios y que le permiten aparecer tanto en películas de Vengadores como de héroes en solitario.

En éste espectro, si Keaton retoma su papel como el Caballero Oscuro, que interpretó en dos ocasiones a las órdenes de Tim Burton, Bruce Wayne se convertiría en un nexo de unión para todas las cintas independientes de los héroes de Liga de la Justicia, igual que Furia estuvo en las películas de la Fase 1 marvelita mientras reclutaba héroes para la creación de la iniciativa Vengadores.

The Hollywood Reporter también señala que, en caso de llegar a un acuerdo, el actor podría aparecer en proyectos como Batgirl o la potencial película de Batman Beyond, así como en la ya mencionada The Flash.

TODO ESTÁ POR CONFIRMAR

Por el momento, no hay ninguna confirmación sobre el regreso de Keaton como Batman, ya que incluso si fichase por el DCEU podría interpretar a un personaje completamente distinto. Pero todo parece indicar que los planes de Warner serían volver a esa idea primigenia de universo compartido similar al UCM, apostando en ésta ocasión por meterse de lleno en el multiverso, apostando por jugar con los diferentes mundos y realidades alternativas en las pueden convivir varias versiones de un mismo personaje.

Y parece que la mejor forma de dar ese paso hacia el multiverso sería si, tal y como se lleva especulando durante años, la película en solitario de The Flash se basa en el cómic Flashpoint, en el que Barry Allen retrocede en el tiempo para tratar de salvar a su madre, cambiando con ello todo el futuro del Universo DC y creando una apocaliptica realidad alternativa.

Por otro lado, incluso si Keaton vuelve a ponerse el manto de Batman, es posible que no interpretase al Bruce Wayne al que dio vida hace ya más de 30 años, sino a una versión aún más envejecida del Hombre Murciélago de Ben Affleck. De esta forma, DC también podría dar continuidad a la línea temporal de Liga de la Justicia. Aunque se enfrentaría entoces al problema de cómo encajar al nuevo Batman de Robert Pattinson.