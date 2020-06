Entrenamiento y dieta de Robert Pattinson para The Batman

MADRID, 18 Jun. (CulturaOcio) -

Robert Pattinson ha aprovechado la cuarentena por el coronavirus para tomarse unas semanas de descanso de su entrenamiento para The Batman. Pero la filmación pronto se reanudará en Londres, y el actor ya ha comenzado de nuevo con los ejercicios y la alimentación que requieren el personaje. Y su entrenamiento es digno de Superman.

Pattinson dijo en una entrevista con GQ que durante el confinamiento "no estaba haciendo prácticamente nada, ya que si trabajas todo el día eres parte del problema". Pero eso ya ha cambiado, porque en otra entrevista con Healty For Men, el actor ha revelado en qué consiste su rutina de entrenamiento y nutrición para el papel:

- Reducir el consumo de alcohol, carnes procesadas y alimentos fritos.

- Boxeo y rutinas de "sacos de arena estilo militar en la playa".

- Correr de 5 a 10 kilómetros de tres a cuatro veces por semana.

- Para los abdominales, comenzar con un entrenamiento cardiovascular regular de cinco minutos.

- Continuar con abdominales en bicicleta, curvas laterales con mancuernas, abdominales dobles y ejercicio de Superman, con tres series de 25 repeticiones.

New interview with #TheBatman star, Robert Pattinson. He talks about his workout regime, enjoying a challenge, real magic, his relationship, and living in London. #Batman #Battinson Thread: pic.twitter.com/H3A9IJgLWW