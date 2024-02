La astronómica cifra que Disney+ ha pagado por Taylor Swift: The Eras Tour

Archivo - Taylor Swift: The Eras Tour la película ya tiene fecha de estreno en streaming

Taylor Swift: The Eras Tour arrasó en cines, convirtiéndose en la película de un concierto más taquillera de la historia. La cinta llegará en streaming a la plataforma Disney+ el 15 de marzo, y ahora se ha desvelado la astronómica cifra que la compañía ha pagado por los derechos.

Según Puck News, Disney ha pagado más de 75 millones de dólares por ofrecer en exclusiva Taylor Swift: The Eras Tour (Taylor's Version) en Disney+ en todo el mundo. Tal como señala el medio, Disney superó la oferta de otras compañías como Netflix o Universal Pictures.

Taylor Swift: The Eras Tour fue filmada en los primeros tres conciertos de la gira en Los Ángeles, los días 3, 4 y 5 de agosto de 2023. La versión en cines tiene una duración de 2 horas y 45 minutos, pero omitió varias canciones de las actuaciones. Disney+ ofrecerá una versión extendida que incluirá la canción Cardigan, además de otros cuatro temas adicionales en acústico.

"Sabemos que al público le encantará tener la oportunidad de revivir el electrizante Taylor Swift: Eras Tour (Taylor's Version) cuando quieran en Disney+", declaró el CEO de Disney, Bob Iger.

El lanzamiento digital de Taylor Swift: The Eras Tour tuvo lugar el pasado 13 de diciembre, día del cumpleaños de Swift. Esa versión, distribuida por Universal, incluía tres canciones extra que no se vieron en los cines: Wildest Dreams, The Archer y Long Live, lo que elevó su duración a 3 horas y 1 minuto.

Todavía disfrutando del éxito cosechado por su gira y su película, y tras convertirse en una de las protagonistas de la Super Bowl donde acudió a animar a su actual pareja, el jugador Travis Kelce, Taylor Swift ha anunciado que lanzará un nuevo disco. The Tortured Poets Department es el título del álbum, que verá la luz el próximo 19 de abril y que incluye colaboraciones con Post Malone y Florence + The Machine.