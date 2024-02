MADRID, 8 Feb. (CulturaOcio) -

Taylor Swift: The Eras Tour, la película del concierto de Taylor Swift, fue todo un éxito en su paso por cines desde su estreno el pasado mes de octubre. Ahora, el filme llegará en streaming a la plataforma de Disney+. Y lo hará con contenido adicional, incluirá la canción 'Cardigan' además de otros cuatro temas adicionales en acústico, para que los fans de la artista puedan volver a vivir la experiencia desde sus hogares.

El presidente de la compañía, Bob Iger, ha revelado en su nueva reunión de resultados la noticia, anticipando además la fecha de estreno. Los seguidores de Swift tan solo tendrán que esperar unas pocas semanas para ver el concierto. Taylor Swift: The Eras Tour llegará a Disney+ el 15 de marzo.

Se tratará de una versión extendida de la película que no se ha visto ni en cines ni en su versión digital en otras plataformas. Este nuevo montaje de The Eras Tour incluirá cinco canciones más de las que se habían mostrado hasta el momento. Un material extra con el que atraer de nuevo al público para disfrutar de la cantante.

La lista exacta de las cinco nuevas canciones para la versión de Disney+ no se ha dado a conocer. Sin embargo, Variety confirma que Cardigan, uno de los temas favoritos de los fans de Swift, estará entre ellas.

"'The Eras Tour' ha sido un verdadero fenómeno que ha apasionado y sigue apasionando a fans de todo el mundo, y estamos muy emocionados de llevar este electrizante concierto al público esté donde esté, en exclusiva en Disney+.", afirmó el CEO de Disney, Bob Iger.

Taylor Swift: The Eras Tour recaudó más de 262 millones de dólares en todo el mundo desde su estreno a principios de octubre de 2023. Esta cifra coloca al filme como el documental de un concierto más taquillero de la historia, logro que antes pertenecía a This Is It, el filme documental armado con los últimos ensayos de Michael Jackson antes de morir.

The Eras Tour se rodó durante tres noches el verano pasado en los conciertos celebrados en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Este año, Swift llevará su gira a Europa con un recorrido que arrancará el 9 de mayo en París. Unos días después visitará España con un concierto en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid el 30 de mayo, finalizando su paso por el continente el 17 de agosto en Londres.