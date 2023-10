Christopher Nolan alaba la película de Taylor Swift: "Ha dado una lección sobre el poder del cine"

MADRID, 20 Oct. (CulturaOcio) -

Taylor Swift ha llevado su gira mundial al cine con la película Taylor Swift: The Eras Tour. La cinta ha sido producida por el equipo de Swift y no ha contado con la participación de las principales distribuidoras, fijando su propio precio de entrada y dejando un 57% de las ganancias reservadas para la cantante. El largometraje lleva recaudados 123,5 millones de dólares a nivel mundial y, a la luz de su éxito, Christopher Nolan ha alabado la estrategia de la intérprete.

Durante una charla en el CUNY Graduate Center, Nolan habló sobre la estrategia de distribución de Taylor Swift: The Eras Tour. "Taylor Swift está a punto de dar una lección a los estudios, porque los estudios no distribuyen la película de su concierto. La distribuye el propietario del cine, AMC, y van a ganar una enorme cantidad de dinero. Y esta es la cuestión, aquí hay un formato, aquí hay una forma de ver las cosas y compartir historias o experiencias que es increíblemente valiosa. Y si los estudios no lo quieren, otro lo querrá. Así que esa es la verdad", opinó.

Taylor Swift: The Eras Tour, que tiene una duración de 2 horas y 45 minutos, llegó a los cines el pasado 13 de octubre. El anuncio del lanzamiento pilló por sorpresa a otras distribuidoras, lo que obligó a cambiar el calendario de estrenos. Tanto es así que el productor Jason Blum confesó que el estreno de Taylor Swift: The Eras Tour hizo que retrasaran el lanzamiento de El exorcista: Creyente.

En una entrevista con IndieWire, el CEO de la compañía de eventos Fathom Events, Ray Nutt, habló sobre el impacto que tendrá en la industria la decisión de Swift de lanzar la película sin contar con las distribuidoras. "Nuestro teléfono ha estado sonando constantemente por parte de los proveedores de contenido, diciendo: '¡Oh! ¿Podemos hacer algo más que simplemente un lanzamiento tradicional en las salas de cine?'. Sinceramente, después de estar en la industria durante tanto tiempo, cuando tienes algo tan grande, solo se traducirá en cosas buenas", apuntó.