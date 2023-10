La película de Taylor Swift: The Eras Tour rompe dos récords en taquilla

MADRID, 16 Oct. (CulturaOcio) -

The Eras Tour, la película del concierto de Taylor Swift, está cumpliendo con lo prometido y arrasando en taquilla. La cinta, que se estrenó este fin de semana, ha batido récords en Estados Unidos, donde ha estado muy cerca de superar la barrera de los 100 millones de dólares, convirtiéndose en el mejor estreno de una película de conciertos de la historia.

Así, en el fin de semana de su estreno Taylor Swift: The Eras Tour ha recaudado 97 millones de dólares en los cines de Estados Unidos y Canadá, superando así los 73 millones de dólares que amasó Justin Bieber: Never Say Never en 2011. Y esta no es la única marcad que el filme ha logrado, ya que la película Taylor Swift también ha marcado el mejor estreno para un mes de octubre en la taquilla norteamerica. Un hito que hasta ahora tenía Joker, la cinta protagonizada por el oscarizado Joaquin Phoenix, que recaudó 96,2 millones de dólares en 2019.

Sin embargo, no es ninguna sorpresa que The Eras Tour haya ocupado el pódium, ya que la producción de la artista estadounidense recaudó la impresionante cifra de los 100 millones de dólares en todo el mundo en su preventa de entradas anticipadas.

El filme, dirigido por Sam Wrench, es una versión cinematográfica del histórico concierto estadounidense de Eras Tour de Swift, que completó su primera etapa en Estados Unidos en agosto. Filmada durante tres noches de espectáculos en el Sofi Stadium de Los Ángeles, la película mostrará la interpretación de Swift de canciones de sus diez álbumes: Taylor Swift, Fearless, Speak Now, Red, 1989, reputación, Lover, folklore, evermore y Midnights.

The Eras Tour fue un fenómeno durante la primera etapa de su gira por Estados Unidos. El inicio de su recorrido por Europa está fijado para el 9 de mayo de 2024 en París y concluirá el 17 de agosto del próximo año en Londres. Una gira europea en el marco de la que Taylor Swifth visitará España con un concierto el 30 de mayo de 2024 en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid.