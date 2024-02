Los mejores memes de la Super Bowl 2024: El beso de Taylor Swift y Travis Kelce, Usher... Y más

MADRID, 12 Feb. (CulturaOcio) -

El domingo 11 de febrero tuvo lugar la Super Bowl 2024 en el Allegiant Stadium de Las Vegas. Los Kansas City Chiefs vencieron frente a los San Francisco 49ers en un evento que, como cada año, dejó muchos momentos memorables y numerosos memes en las redes sociales.

Una de las protagonistas del evento fue Taylor Swift. La cantante fue a animar a su novio, Travis Kelce, jugador de los Kansas City Chiefs, y fue captada bebiendo y pasándolo en grande en compañía de Blake Lively. Tras la victoria del equipo, la pareja fue captada besándose.

Buenos días solo a Taylor Swift pic.twitter.com/XMYMnANfXk — Srta Cotilleo (@Srtacotilleo) February 12, 2024

kansas city jugando bien mal

Taylor Swift en las gradas pic.twitter.com/4yuEPUJam8 — sadbunny (@_imaarn) February 12, 2024

taylor swift viajó al super bowl después de haber dado 4 conciertos seguidos en japón, llevó a su familia y amigas, se puso peda, el equipo de su novio ganó cuando todo indicaba que no y terminó la noche con su beso de película pic.twitter.com/TonNb7QCM4 — annie (@anniecalvilloc) February 12, 2024

*Travis Kelce jugando pésimo en el Super Bowl



*Taylor Swift en la gradería con un trago: pic.twitter.com/kajxJ4Jza0 — Barrios (@Barriosrro) February 12, 2024

sólo estoy esperando que Taylor Swift y Travis me den mi momento high school musical en medio del partido #SuperBowl2024 pic.twitter.com/Uc5D4vf7le — xime (@hsoftbaby) February 11, 2024

Los swifties en este momento porque siempre ganamos 🤭 pic.twitter.com/CA6uMonslJ — Taylor Swift México (@tayswiftmex_2) February 12, 2024

viva taylor swift, el equipo en el que juega el novio de taylor swift y cualquier cosa que haga taylor swift y los haga enojar pic.twitter.com/0Tv7UE5hq2 — kat 🏹 (@katswkiss) February 11, 2024

Yo y las chicas imaginando cómo será la final del #SuperBowl2024 con Travis Kelce y Taylor Swift. pic.twitter.com/ASNZe4nB9G — Fanny ✨ (@UndercoverFanny) February 11, 2024

Uno de los momentos más importantes de la Super Bowl es el Halftime Show, que este año corrió a cargo de Usher. El cantante ofreció un espectáculo con varias coreografías y sudó la camiseta, tal como recalcaron los usuarios de Twitter.

Eso si no le quitaré el esfuerzo que hizo Usher, literal a los 10 minutos bañado de sudor pic.twitter.com/1WklsX21nj — Jᴏᴛᴀ🔅 (@jotamoncada_) February 12, 2024

Baila bonito el tal Usher, el pobre sufriendo con el sudor. pic.twitter.com/T65B1xQGwS — Dra. Sepia (@daphnella) February 12, 2024

Usher right now pic.twitter.com/MFlb71enlM — NFL Memes (@NFL_Memes) February 12, 2024

Usher cantó más de 10 canciones en alrededor de 13 minutos, una selección de repertorio que dio pie a muchas bromas. "Usher tuvo muchos éxitos y estas canciones cambian cada cinco segundos, es difícil seguir el ritmo", comentó un usuario. "Usher de alguna manera hizo 16 cambios de vestuario en el lapso de unos 5 minutos", reza otro post.

usher got so many hits and these songs keep changing every five seconds it’s hard to keep up pic.twitter.com/UKXUwbTfnv — ً (@westsiriss) February 12, 2024

Usher somehow having 16 different outfit changes in the span of like 5 minutes

#HalftimeShow pic.twitter.com/9M7nBCPOvx — ⚔️Ares⚔️ (@Novaremx) February 12, 2024

Muchos tuiteros se mostraron decepcionados porque esperaban que Justin Bieber subiera al escenario junto a Usher, que cantó junto a Alicia Keys y también dejó algunos memes por un sonado error al inicio de su actuación.

bueno, ya canto usher y no salió justin, bye súper bowl. pic.twitter.com/ZfEPCiVSYT — Nath (@habitualxbieber) February 12, 2024

Yo después de que Usher termino de cantar y no salió Justin pic.twitter.com/uqkJat0Dgi — CHAZ (@notcelestef) February 12, 2024

justin bieber cuando le dicen que todos lo esperan para actuar en el #SuperBowl2024 con usher pic.twitter.com/IrBqBEAsjH — Sergio (@sergioandresbm) February 11, 2024

todos ya tenían asumido que justin iba a cantar con usher y él está en el público así jajsj 😭#SuperBowl2024 pic.twitter.com/PndS1X4oLe — Javi (@biebernationjs) February 12, 2024

EL GALLO QUE LE SALIÓ A ALICIA KEYS pic.twitter.com/mS9xPdDLsz — anne (@uItrancy) February 12, 2024

Lo mejor fue cuando salió Alicia Keys con su gallo. #Halftime #SuperBowl pic.twitter.com/oxDbgmLm9N — Red Flag con pata𝕏 (@mr_flintstone_1) February 12, 2024

Vamos a ignorar todos ese gallo de Alicia Keys ok? Ok pic.twitter.com/81CEeUyujj — Alep (@alepjpg) February 12, 2024

Como es habitual, el Halftime Show dividió a la audiencia, con algunos tuiteros pidiendo que "nunca más inviten a hombres" para protagonizar este espectáculo.

Este show de medio tiempo fue, sin duda alguna, de los más insípido de todos. Sábete que en minutos estaba en X compartiendo mi repudio con el mundo.#HalftimeShow #SuperBowl #Usher pic.twitter.com/WVJROwMTFv — Simpsonito (@SoySimpsonito) February 12, 2024

Mejor sigan invitando a mujeres para los shows #halftimeshow pic.twitter.com/T68NkFPEli — giyu (@typadeuki) February 12, 2024

Beyoncé aprovechó la publicidad de la Super Bowl para dar una noticia. En un anuncio de Verizon, la artista anunció que está preparando nueva música, y posteriormente publicó en Instagram que Renaissance Part II saldrá el 29 de marzo. "Internet buscando la nueva música de Beyoncé después de ese anuncio de Verizon", publicó un usuario.