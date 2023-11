Taylor Swift: The Eras Tour la película ya tiene fecha de estreno en streaming

MADRID, 29 Nov. (CulturaOcio) -

El pasado 13 de octubre llegó a los cines Taylor Swift: The Eras Tour, la película del concierto de Taylor Swift. Tras su paso por las salas, ya se sabe cuándo se podrá ver la producción en streaming. La artista cumplirá 34 años el próximo 13 de diciembre y precisamente ha elegido esa fecha para el lanzamiento de la cinta en plataformas.

"¡Hola! Bueno, básicamente se acerca mi cumpleaños y estaba pensando que una forma divertida de celebrar el año que hemos tenido juntos sería poner a disposición la película del concierto The Eras Tour para que podáis verla en casa. Estoy muy feliz de poder contaros que la versión extendida de la película, que incluye Wildest Dreams, The Archer y Long Live, estará disponible para alquilar bajo demanda en Estados Unidos, Canadá y otros países que se anunciarán próximamente el... Lo has adivinado, 13 de diciembre", anunció en Twitter.

Hi! Well, so, basically I have a birthday coming up and I was thinking a fun way to celebrate the year we’ve had together would be to make The Eras Tour Concert Film available for you to watch at home! Very happy to be able to tell you that the extended version of the film… pic.twitter.com/JTpl0tz1uG