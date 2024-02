Taylor Swift revela el 'tacklist' de The Tortured Poets Department

MADRID, 6 Feb. (CulturaOcio) -

Taylor Swift anunció durante la entrega de los premios Grammy 2024 que lanzará un nuevo disco el próximo 19 de abril. The Tortured Poets Department es el título del álbum y la cantante ya ha revelado la lista de canciones que componen su nuevo trabajo de estudio.

El disco se divide en cuatro caras, cada una de ellas con cuatro temas. La primera incluye The Tortured Poets Department, My Boy Only Breaks His Favorite Toys y Down Bad, así como una colaboración con Post Malone, Fortnight.

So Long, London, But Daddy I Love Him, Fresh Out the Slammer y Florida!!! en colaboración con Florence + The Machine componen la Cara B, mientras que la Cara C incluye Guilty as Sin?, Who's Afraid of Little Old Me?, I Can Fix Him (No Really I Can) y loml.

Por último, el disco se completa con una Cara D que incluye I Can Do It With a Broken Heart, The Smallest Man Who Ever Lived, The Alchemy y Clara Bow, así como el bonus track The Manuscript.

Swift dio la noticia del nuevo álbum al recoger su gramófono número 13. "Mi número de la suerte, no sé si alguna vez os lo he dicho. Sé que la forma en que votó la Academia de la Grabación es un reflejo directo de la pasión de los fans. Quiero dar las gracias a los fans contándoles un secreto que les he estado ocultando durante los últimos dos años, y es que mi nuevo álbum sale el 19 de abril", reveló.

Además, después de la ceremonia compartió en Instagram la portada de su nuevo trabajo. "Todo vale en el amor y la poesía...", escribió junto a la instantánea.