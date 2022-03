El spin-off mutante de The Batman: Los presos de Arkham Asylum sustituyen a los policías de Gotham

MADRID, 8 Mar. (CulturaOcio) -

'Gotham P.D.', la serie spin-off de 'The Batman' que Warner preparaba para HBO Max, ha mutado en otra serie centrada ahora en Arkham Asylum, el hospital psiquiátrico y prisión donde están presos los criminales más peligrososo de Gotham City. Matt Reeves ha revelado que a raíz de algunas diferencias creativas con el servicio de streaming finalmente la serie sobre la polícia de Gotham, que iba a estar ambientada en el primer año de Batman luchando contra el crímen, ha quedado en pausa y en su lugar preparan otra serie que estará centrada en el manicomio y sus siniestros inquilinos.

En una entrevista para el podcast 'Happy Sad Confused', Reeves reveló que la serie enfocada en el cuerpo policial de la ciudad de Gotham está parada sine die. "Algo que no estamos haciendo y que teníamos pensado realizar es la serie sobre la policía de Gotham, que se ha quedado en pausa. No estamos en este proyecto", declaró el cineasta.

Los rumores sobre la cancelación comenzaron primero tras la salida de Terence Winter, creador de 'Boardwalk Empire', de la producción, en noviembre de 2020. Reemplazado por Joe Barton en noviembre de 2021. Parece que ser que las diferencias creativas han provocado que la serie para HBO Max no vaya a realizarse, al menos de momento, o no como inicialmente estaba planteada.

Reeves comentó que el plan original era crear una serie inspirada en el aplaudido thriller 'El príncipe de la ciudad' de Sidney Lumet y que su protagonista iba a ser un policía corrupto. La ficción iba a estar ambientada un año antes de lo sucedido en 'The Batman', ya que el cuerpo policial de Gotham debía lidiar tanto con la aparición del caballero oscuro como con su propia corrupción.

"No iba a ser una historia de Batman, sino sobre un policía corrupto e iba ser sobre cómo la peor mafia de Gotham era su departamento de policía. Y [el agente] iba a cruzarse en el camino del comisario Gordon, quien habría sido con el que se habría enfrentado. Hubiera sido una batalla por el alma [del orden de la ley]", explicó.

Reeves dijo que la idea "era genial", pero que "no gustó". "Solo querían centrarse en una serie en un personaje que era más, lo entiendo", expuso el director, aludiendo al deseo del estudio de enfocarse en un protagonista menos corrupto. "Al final, dije: vale. Así que, tal vez, algún día hagamos esa serie", señaló.

Las palabras sobre la fallidad 'Gotham P.D.' no han tardado en tener respuesta. Ha sido Barton quien compartió cómo la idea de la serie ha terminado archivada. "Si publicas tus victorias, también lo debes hacer con tus derrotas. Tristemente, [la serie] se ha unido a ese grupo de 'lo que pudo ser y no fue'. Realmente, habría sido algo espedial. Espero que Matt [Reeves] lo logre algún día", declaró en Twitter.

Guess if you post your wins you should also post your losses. Sadly adding this to the ‘ones that got away’ column. It really would have been something special. Hope Matt gets to make it one day. https://t.co/viLt2LsWVf