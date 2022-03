The Batman: Matt Reeves explica su nuevo Joker y revela si estará en la secuela

El estreno de The Batman ha puesto la primera piedra en el futuro, muy prometedor, del caballero oscuro en cine y televisión. Con el aplauso casi unánime de la crítica y el favor del público (el filme ha debutado con 250 millones de dólares en su primer fin de semana) los fans ya miran ilusionados al porvenir de la franquicia que estará marcado por dos series de televisión y por una secuela que podría contar con el gran villano destapado al final del filme.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En una reciente entrevista, el propio Matt Reeves, director del filme, explicó uno de los momentos más impactantes del desenlace de The Batman. Se trata de la conversación que Enigma, el personaje de Paul Dano, mantiene con uno de sus vecinos de celda en Arkham. Tal y como habrán imaginado todos aquellos que han visto el filme, y ahora ha confirmado Reeves, ese misterioso prisionero, que apenas muestra su rostro, es el nuevo Joker interpretado por Barry Keoghan.

El intérprete irlandés, un rostro conocido para el público tras su participación en Eternals de Marvel y en Dunkerque de Nolan, figura en los títulos de crédito como 'Prisionero no mostrado de Arkham', y no como el Joker. Pero esto tiene una explicación que el propio Matt Reeves ya ofreció en declaraciones a IGN.

"Lo interesante es que el motivo por el que el Joker está ahí aparece en una escena anterior. Y como la película no es una historia de orígenes de Batman, pero está ambienta en sus inicios, es más bien una historia de origen para los villanos y para mí, el Joker que aparece ahí aún no es el Joker", señala el cineasta que adelantó también algunos detalles de esa escena eliminada que presentaba a este Joker en el tramo central de la película, y no al final.

"Es una escena muy buena que estrenaremos en algún momento. Es una escena en la que Batman está desconcertado porque Enigma está matando líders de Gotham y le está mandando sus mensajes y piensa:'¿Por qué me está escribiendo este tío?'. Y va a ver a otro asesino con el que ya ha tenido evidentemente una experiencia en sus dos primeros años", señala Reeves que insiste que el personaje de Barry Keoghan es "un Joker que aún no es el Joker".

¿JOKER EN THE BATMAN 2 O EN LA SERIE DE ARKHAM?

En cuanto al futuro del personaje, dado que en la escena que aparece ese 'proto-Joker' parece entablar una alianza con Enigma que abre la puerta a una futura trama en la que ambos villanos se vengan de Batman tras encerrarles en Arkham, Reeves no tiene nada claro que ese precisamente vaya a ser el motor narrativo de la anunciada secuela de The Batman.

Así, en otra entrevista concedida recientemente a Variety, el director se apresuró a explicar que no solo no era esa su intención, sino que no está convencido de que el Joker de Keoghan aparecerá en más películas de Batman.

"No es una escena easter egg. No es una de esas escenas post créditos créditos de Marvel o DC donde dice: '¡Oye, está va a ser la próxima película!' De hecho, no tengo idea de cuándo o si volveremos a ese personaje en las películas", afirmó Reeves que asegura que su idea con esa secuencia era decir: "Mira, si crees que los problemas van a desaparecer de Gotham City, puedes olvidarte de ello. Ya están aquí y son muy excitantes", señaló.

El director también dejó la puerta abierta a la posible presencia de este nuevo Joker en la serie de HBO Max sobre Arkham Asylum que ya está en desarrollo para el servicio de streaming. "Puede encajar en varios sitios. Hay cosas que me interesan mucho hacer en dentro del marco de Arkham, potencialmente para HBO Max. Hay cosas de las que ya hemos hablado allí. Así que es muy posible. Tampoco es imposible que haya una historia que explore cómo Joker encaja en nuestro mundo", concluyó.