The Batman: Matt Reeves desmiente la teoría sobre Robin más extendida

Todo apunta a que The Batman de Matt Reeves contará con una secuela. Antes incluso del éxito en taquilla de la primera entrega, el director ya confirmó que había conversaciones para una secuela y ya están surgiendo rumores sobre el futuro de la franquicia. Aunque el director ya ha desmentido una teoría sobre la posible llegada de Robin.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En una entrevista en el podcast ReelBlend le preguntaron a Reeves si el hijo del alcalde, el pequeño Don Mitchell Jr (Archie Barnes), podría llegar a convertirse en Robin. El padre del niño es asesinado al principio de la película por Enigma y más tarde, en el tercer acto del filme, Bruce Wayne le salva de otro ataque del villano.

En varios momentos, Bruce se siente identificado con el niño, ya que el también perdió a sus padres de pequeño. Este detalle ha hecho pensar que entre ambos podría haber un vínculo similar al de Batman con Dick Grayson en los cómics.

"Interesante, pero no, aunque es una gran idea. No era la intención. Pero en realidad no sé por qué he dicho eso, porque es una idea genial, y si lo hiciera, básicamente tendría que darte crédito. Maldita sea, esa es mi idea", bromeó.

El cineasta explicando que el hijo del alcalde Mitchell aparecía en varias escenas con la intención de que el público empatizara con Bruce. La idea era poner de manifiesto el dolor de Bruce a través de otro personaje, ya que la película no incluye la secuencia de la muerte de Thomas y Martha Wayne.

"Él es Bruce. De nuevo, no estábamos haciendo una historia de origen, así que necesitaba encontrar una manera de asegurarme de que sintieras lo que estaba pasando de una manera interna; que entendieras cómo se sentía Bruce. Necesitaba ser confrontado constantemente por su pasado. Estaba mirando a ese niño porque se entienden entre sí de una manera tácita que muy pocas personas con las que se ha encontrado lo hacen", comentó.

Protagonizada por Robert Pattinson completan el reparto del filme John Turturro como Carmine Falcone, Zoë Kravitz como Selina Kyle (Catwoman), Colin Farrell como Oswald Cobblepot (Pingüino), Peter Sarsgaard como Gil Colson, Andy Serkis como Alfred Pennyworth, Jeffrey Wright como James Gordon y Paul Dano como Enigma.