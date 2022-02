The Batman: ¿Confirmado Barry Keoghan como el Joker?

Archivo - The Batman: ¿Confirmado Barry Keoghan como nuevo Joker?

MADRID, 19 Feb. (CulturaOcio) -

Desde hace meses se viene especulando con el personaje que Barry Keoghan, uno de los protagonistas de Eternals de Marvel, interpretará en The Batman. Ahora el filme de Matt Reeves ha confirmado el rol que tendrá el actor en la nueva adaptación cinematográfica del caballero oscuro. ¿Será el futuro Joker al que se enfrentará Robert Pattinson en la secuela?

El secretismo en relación al personaje de Keoghan ha despertado las suspicacias entre los seguidores de DC, que desde hace meses especulan con si se trata de un villano. Los rumores se dispararon después de que el hermano de Keoghan --cuya presencia en The Batman sí está confirmada con anterioridad interpretando a un personaje conocido como el oficial Stanley Merkal, uno de los compañeros de Jim Gordon en la policía de Gotham-- compartiera en sus redes sociales una imagen que no tardó en borrar y en la que el actor aparecía caracterizado como Joker.

A esto hay que añadir las informaciones que, pocas semanas después, aseguraban que Warner Bros. estaba ya realizando pases de prueba para testar el montaje de la película. Unos pases en los que se mostró a los asistentes dos finales diferentes, uno de los cuales contaba con la presentación del nuevo Joker.

Ahora, Warner ha publicado créditos oficiales del filme, con el elenco y el equipo técnico de la próxima película acreditados por su trabajo en la película. Y, evidentemente, entre ellos está Keoghan cuyo personaje está definido como "prisionero invisible de Arkham".

Es decir, que se trata de un preso ingresado en esta prisión/hospital psiquiátrico cuyo rostro no se llega a mostrar... o que no se identificará. Algo que no hace otra cosa que echar más leña al fuego del rumor sobre Barry Keoghan como el nuevo Joker.

Además, parece confirmado que Mike Marino, responsable de caracterización de personajes encargado de la transformación de Colin Farrell en el Pingüino, también trabajó en el aspecto de este misterioso prisionero de Arkham.

Puede, por tanto, que se trate de una versión temprana de Joker, que el villano ya esté en la prisión porque fue apresado por Batman --hay que recordar que la cinta está ambientada en el segundo año de Bruce Wayne como vigilante y protector de Gotham-- o que simplemente sea todo una maniobra de Warner para despertar aún más 'hype' entre el fandom.

La que sí está confirmada es la presencia de otros villanos y mafiosos como Carmine Falcone (John Turturro), Oswald Cobblepot/Pingüino (Colin Farrell), Enigma (Paul Dano) o Selina Kyle/Catwoman (Zoë Kravitz). The Batman, que se estrenará en cines el 4 de marzo, contará además con Alfred Pennyworth (Andy Serkis) y Jim Gordon (Jeffrey Wright).