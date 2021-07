Así era el final original de Viuda Negra con Iron Man (Robert Downey Jr)

MADRID, 15 Jul. (CulturaOcio) -

Cuando arrancó la producción de Viuda Negra (Black Widow) comenzaron a circular rumores sobre una posible aparición de Robert Downey Jr., pero el actor no tardó en afirmar que había cerrado su etapa como Tony Stark. Ahora que la cinta ha llegado a los cines y a Disney+, uno de los guionistas ha confesado que el actor estuvo a punto de aparecer en la cinta.

"Recuerdo que una versión del guion anterior a la mía tenía escrito: 'El momento final de Civil War con Tony y Natasha', pero era metraje viejo" explicó Eric Pearson en el podcast Phase Zero, dejando claro que el actor, que dijo adiós a su personaje en Vengadores: Endgame, no iba a grabar nuevas secuencias.

"Habría sido algo así como: 'Hey, público, recordad dónde estamos, marquemos este momento clave para ella'. Así que no habría sido Robert Downey Jr., hasta donde yo sé la única vez que vi el nombre de Tony Stark fue en esta anotación para recordar que estábamos en Civil War", esgrimió.

"Recuerdo cuando salieron los rumores y estaba en Londres en nuestra oficina, miré alrededor y dije: '¿Lo vamos a hacer? Tengo el guion aquí y Tony Stark no aparece'. Todos me dijeron que no. No sé de dónde vinieron los rumores, a menos que alguien viera la versión antigua del guion con la escena, que ni siquiera era una escena", señaló.

El autor recordó que los guiones suelen cambiar mucho respecto a su versión original, de ahí la posible confusión. "No sé cómo se entera la gente pero se escribe mucho material. Tengo el guion que escribí de Capitana Marvel y es 100% diferente a la versión que se estrenó", reveló.

Ubicada dentro del timeline de Marvel tras los sucesos de Capitán América: Civil War y antes de lo relatado en Vengadores: Infinit War, Viuda Negra acumula ya cerca de 200 millones de dólares en taquilla desde su estreno, en cines y Disney+, el pasado 9 de julio.