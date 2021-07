Así conecta Viuda Negra con Loki y resuelve un gran misterio de Vengadores

MADRID, 12 Jul. (CulturaOcio) -

Viuda Negra, la primera película en solitario de la vengadora interpretada por Scarlett Johansson, ya está en cines y en Disney+ con Acceso Premium. El filme ahonda en el pasado de Natasha Romanoff dando respuesta a muchas de las incógnitas relacionadas con el personaje, que Marvel había sembrado a lo largo de su Universo Cinematográfico.

En concreto, el filme ha dado respuesta a algo que desde 2012 había quedado en el aire, que tenía que ver con Loki y que nunca había sido resuelto... hasta ahora.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En Los Vengadores, la primera película del equipo de superhéroes, Loki consiguió someter a Ojo de Halcón y controlarlo totalmente gracias al poder de la Gema de la Mente. Más tarde, el villano era capturado y llevado en el Helitransporte, donde el Dios del Engaño tenía una conversación con Natasha Romanoff en la que el personaje de Tom Hiddleston trató de minar mentalmente a la superheroína.

"Tengo la cuenta en rojo y necesito saldarlo", señalaba Viuda Negra en su conversación con Loki, a lo que Hiddleston respondía: "¿Tú crees que puedes saldar tanto rojo? La hija de Dreykov, Sao Paulo, el incendio del hospital... Barton me lo ha contado todo".

Gracias a la película Viuda Negra, ahora se conoce a qué se refería Loki con "la hija de Dreykov". La película muestra cómo durante una misión de SHIELD en Budapest, Natasha intentó asesinar a Dreykov, el hombre que la metió en la Habitación Roja siendo una niña, con una bomba. Justo cuando esta tenía que ser detonada, apareció la hija del villano. Sin embargo, Natasha decidió no abortar la misión y seguir adelante a sabiendas de que la pequeña sería un daño colateral.

Esta muerte, que ha perseguido durante años a Romanoff, ha resultado finalmente no ser tal. El filme revela que la hija de Dreykov no solo no murió sino que fue transformada posteriormente por su padre en la máquina de matar conocida como Taskmaster.

Durante la cinta, hay una pequeña referencia más a esta conversación cuando el Guardián Rojo habla con Natasha y afirma sentirse orgulloso de su "cuenta en rojo".

Viuda Negra, dirigida por Cate Shortland y protagonizada por Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour y Rachel Weisz, es la primera película de la Fase Cuatro de Marvel en el cine.