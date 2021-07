Robert Downey Jr. y su 'unfollow' masivo al resto de Vengadores desatan los rumores de crisis en la 'Famila Marvel'

MADRID, 7 Jul. (CulturaOcio) -

Robert Downey Jr. se despidió de Iron Man y del Universo Cinematográfico Marvel en Vengadores: Endgame. El actor que dio vida a Tony Stark parece que también ha cerrado esa etapa en Instagram, ya que algunos fans se han dado cuenta de que ha dejado de seguir a sus compañeros de la franquicia.

Tal como señala Just Jared, el actor ha dejado de seguir a intérpretes como Chris Evans, Tom Holland o Chris Hemsworth, entre otros. Este detalle no ha pasado desapercibido y muchos internautas lo han señalado en Twitter. "¿Por qué Robert Downey Jr. ha dejado de seguir al reparto de Los vengadores?", se preguntó un usuario.

why did Robert Downey jr. unfollow the avenger cast 😃😃😃😃 tf? — sam ♡▪︎ (@owlsaccount) July 6, 2021

"Robert Downey Jr. dejó de seguir al elenco de Marvel en Instagram y cambió su encabezado de Iron Man. Incluyendo a Evans y Holland. Guau", destacó otro internauta.

Including Evans and Holland. Oh wow. — ᱬ hassle ᗢ ミ☆ (@honeymoron) July 2, 2021

"Una cosa es dejar de ser Iron Man pero, ¿qué problema tiene con sus compañeros de reparto? ¿Me he perdido algo?", se preguntó una usuaria.

Wtf?? It’s one thing to not be all about iron man anymore but what’s the beef with his fellow cast members?? Did I miss somethin — khaleesi (@blanchettbitchx) July 2, 2021

"¿Por qué Robert Downey Jr. ha dejado de seguir al reparto de Marvel? ¿Qué significa esto?", quiso saber una fan.

UM WHY DID ROBERT DOWNEY JR JUST UNFOLLOW ALL MARVEL CAST MEMBERS??? sir what does this mean @RobertDowneyJr — Anni 🍯 (@aayyxx_) July 1, 2021

Sin embargo, muchos seguidores intentaron encontrar una explicación. "Creo que su equipo gestiona su cuenta. Probablemente él mismo nunca la use. Es probable que su equipo los dejara de seguir por alguna razón", expuso un tuitero.

I think he has a team that runs his account. He probably never actually checks it himself. So it was probably just his team unfollowing them for whatever reason… — Oliver (@OliverrStorm) July 3, 2021

"Todavía los está siguiendo en Twitter, creo que esto debe ser un error, al menos eso es lo que me estoy diciendo a mí mismo y seguiré creyendo que todavía sigue a todos. Además, esto no significa necesariamente que su amistad haya terminado", apuntó otro fan.

he is still following them on twitter, I think this must be a mistake, atleast that's what i am telling myself and i will keep beleiving that he is still following everybody. Further i don't this neccesarily mean that their friendship is over — Mfing Batman (@i_am_badla) July 2, 2021

A juzgar por su perfil, el actor ha cambiado de intereses y ha reducido la lista de cuentas que sigue, entre las que se encuentran el Foro Económico Mundial, el museo Smithsonian, la marca Adidas, o FootPrint Coalition, una coalición creada por el intérprete para luchar contra el cambio climático.