¿Aparecerá Lobezno en Thor: Love and Thunder?

MADRID, 25 Jun. (CulturaOcio) -

Thor: Love and Thunder, cuarta entrega de la franquicia cinematográfica protagonizada por Chris Hemsworth como el Dios del Trueno de Marvel, estará plagada de héroes que ayudarán al hijo de Odín en su nueva aventura. Sin embargo, una referencia oculta podría desvelar la llegada de otro emblemático héroe de la Casa de las Ideas, el mismísimo Lobezno, o al menos, así lo sugiere una nueva teoría.

Como los fans del UCM bien saben, ahora con las puertas del multiverso abiertas de para en par todo o casi todo es posible. Un claro ejemplo de ello, es Doctor Strange 2, donde el maestro de las artes místicas, encarnado por Benedict Cumberbatch, viajó hasta la Tierra-838 en la que conoció a los Iluminatti presididos entre otros, por el Mr. Fantástico de John Krasinski y el Profesor Charles Xavier interpretado, como en las películas de X-Men, nuevamente por Sir Patrick Stewart .

Y es por eso mismo, que una nueva hipótesis, apunta a que un miembro de los X-Men podría aparecer en la nueva aventura cinematográfica de Thor. Más concretamente, se trataría nada más y nada menos, que, del mutante de las garras.

Dicha teoría, proviene de un nuevo vídeo del canal Everything Always, en el que Michael Roman ha argumentado la posibilidad de que Thor: Love and Thunder sea la puerta de entrada para que debute en el UCM Lobezno ahora que desde hace unos años Marvel también tiene los derechos cinematográficos de los mutantes. Y, de hecho, cree que los fans no están muy lejos de volver a ver al personaje en la gran pantalla.

EL ADAMANTIUM ES LA CLAVE

En los cómics, el adamantium, la indestructible aleación por la que están formadas las garras de Lobezno, fue creada por unos científicos que decidieron llamarlo así, en una clara referencia a los adamantinos. Un material similar a un diamante e irrompible en la mitología clásica mientras intentaban reproducir el Vibramniun, el mismo material del que está compuesto el escudo del Capitán América.

Precisamente, el argumento en el que se apoya Roman para desarrollar su hipótesis reside en lo que parece ser una referencia oculta en el tráiler de la cinta dirigida por Taika Waititi. Y más específicamente cuando entra en escena el Zeus de Russell Crowe.

La secuencia en cuestión muestra un breve instante en el que tanto la deidad griega como la Valkyrira de Tessa Thompson, son capaces de empuñar los fabulosos rayos de metal tan característicos del señor del Olimpo, los cuales, parecen estar forjados en metal. Uno que bien podría haber sido forjado con adamantium.

Es por eso, que esta teoría apunta a la posibilidad de que sea la nueva regente de Asgard quien acabe trayendo a la Tierra esta aleación de extraordinarias cualidades. Algo que, en realidad, no resultaría nada sorprendente si se tiene en cuenta que ya con anterioridad el UCM ha mostrado el especial interés del gobierno de los Estados Unidos para hacerse con tecnología alienígena en incontables ocasiones para sus propios fines.

En caso de ser así, Roman sugiere que tal vez sea la forma idónea para que Lobezno debute dentro del UCM como Arma X. "Pueden traer el adamantium al Universo Cinematográfico de Marvel, y tienes que hacerlo si vas a presentar a Lobezno. Todas las piezas están ahí".

De cualquier manera, aunque esta hipótesis no carece de sentido, resulta bastante improbable que el carismático mutante de las garras aparezca en la cinta protagonizada por Hemsworth debido al enorme plantel de héroes con el que ya cuenta. Claro que siempre cabe la opción de incluir al personaje en una escena post-créditos o en uno de los futuros proyectos de la Fase 4 de Marvel.