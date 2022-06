Así luce el Gorr de Christian Bale en Thor: Love and Thunder si fuera como en los cómics de Marvel

MADRID, 4 Jun. (CulturaOcio) -

El último tráiler de Thor: Love and Thunder desveló el imponente aspecto que lucirá Christian Bale como Gorr, el gran antagonista de la nueva película protagonizada por Chris Hemsworth como el Dios del Trueno. Y aunque el semblante del conocido como Carnicero de los Dioses resulta temible e incluso aterrador, un fan ha imaginado cómo se vería al villano si fuera tan fiel a su homólogo en los cómics de Marvel.

Aunque por el momento se desconoce la autoría, ha sido el usuario @AnotherMarvelGuy a través de su cuenta en Twitter quien ha compartido el diseño que luciría Bale si el letal y nuevo enemigo de Thor fuera fidedigno a su versión en las grapas.

"¿Y si... Gorr tuviese tentáculos en la cabeza? Creo que en cualquiera de las dos versiones se ve genial", escribió el tuitero en el mensaje con el que acompañaba a las imágenes en las que aparece Bale en el tráiler con algunas modificaciones realizadas por el artista.

De hecho, en ellas puede verse como su nueva apariencia se muestra más próxima a su contrapartida en las páginas de las historietas de Thor. Es decir, como una poderosa criatura alienígena con dos tentáculos en los extremos de la cabeza en lugar de orejas y un túmulo completamente llano en lugar de la nariz.

What If…Gorr had the head tails?



I think either version looks good tbh. Poll underneath. Vote! pic.twitter.com/wBa01TZTCB