Chris Evans quiere volver al Universo Marvel, pero no como Capitán América

Chris Evans quiere volver al Universo Marvel, pero no como Captián América - DAVE BEDROSIAN / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 20 Jun. (CulturaOcio) -

Chris Evans abandonó el Universo Cinematográfico Marvel tras el estreno en 2019 de Vengadores: Endgame, donde el ya anciano héroe entrega su emblemático escudo a su compañero y amigo Falcon, interpretado por Anthony Mackie. Y a pesar que desde ese mismo momento comenzaron a sonar rumores y especulaciones sobre su posible retorno al UCM, el actor que encarnó a Steve Rogers ha sorprendido asegurando que habbría que habría una forma más "fácil" de verlo regresar al cine de superhéroes.

En una entrevista concedida a la MTV con motivo del estreno de Lightyear, la precuela de Toy Story en la que pone voz al mítico guardián del espacio, Evans se mostró más favorable a volver a enfundarse las mallas para dar vida a otro personaje que, aunque no cuenta con tan buena reputación como el Capitán América, él sigue llevando en el corazón: la Antorcha Humana de Los 4 Fantásticos.

"¿No sería genial? Nadie me pregunta nunca sobre aquello. O sea, no estoy ya exactamente igual. Eso fue hace 15, hace casi 20 años... Pero amo a ese personaje de verdad", dijo en referencia a Johnny Storm. "Supongo que ahora mismo todo puede pasar. Me encantaría y sería una manera más fácil de vendérmelo que volver como el Capi, ¿entendéis lo que quiero decir?", apunto el actor que dio vida a Antorcha Humana en dos películas: Los 4 Fantásticos (2005) y su secuela Los 4 Fantásticos y Silver Surfer (2007).

Ambas cintas estuvieron producidas por Fox, que ahora forma ya parte del conglomerado Disney y por tanto no habría ningún problema con los derechos y dirigidas Tim Story. En ellas Evans compartió protagonismo con Ioan Gruffudd (Mr. Fantástico), Jessica Alba (Sue Storm) y Michael Chiklis (La Cosa). Actualmente, Marvel Studios trabaja en un reboot de la saga, el primero dentro ya del UCM, y tal y como dice Evans, con el Multiverso abierto de par en par... todo es posible.

Dentro del Universo Marvel, Chris Evans interpretó a Steve Rogers en tres películas del Capitán América en solitario (El primer vengador en 2011, El Soldado de Invierno en 2014 y Civil War en 2016), cuatro películas de Los Vengadores (la primera de 2012, La era de Ultrón en 2015, Infinity War en 2018 y Endgame en 2019) y ha tenido breves apariciones en otros filmes del Universo Marvel como Thor: El Mundo Oscuro (2013), Spider-Man: Homecoming (2017) o Capitana Marvel (2019).