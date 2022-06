Fans de Marvel comparan a Júpiter con Galactus, devorador de planetas: "¿Nadie ha visto a Silver Surfer últimamente?"

MADRID, 24 Jun. (CulturaOcio) -

Un estudio publicado en la revista Astronomy & Astrophysics ha concluido que Júpiter, el planeta más grande del Sistema Solar, ha llegado a tener ese tamaño porque ha estado engullendo otros planetas y elementos de la galaxia. Un hallazgo que ha llevado a los fans de Marvel a compararlo con Galactus, uno de los villanos emblemáticos de La Casa de las Ideas y cuya llegada es una de las más esperadas al UCM.

Galactus es, en los cómics, un ser cósmico que necesita devorar planetas para calmar su apetito. Creado por los legendarios Stan Lee y Cak Kirby, el villano hizo su debut en el número 48 de Los 4 Fantásticos publicado en marzo de 1966 y es, sin duda, uno de los personajes que más ganas tienen los fans de Marvel de que salte al UCM. Esto es algo que podría ocurrir en esta Fase 5 que está comenzando, y cuya hoja de ruta, según aseguró Kevin Feige, será desvelada en los próximos meses.

Y es que, aunque Galactus ya se presentó en Los 4 Fantásticos y Silver Surfer (2007), su aparición se limitó a una especie de nube cósmica de gran poder que poco tenía que ver con la apariencia del devorador de mundos en los cómics. Galactus también ha aparecido en diversos videojuegos relacionados con el universo marvelita, como Lego Marvel Super Heroes o Marvel Ultimate Alliance.

Kat Firmo, guionista de Eternals, abrió la puerta a la entrada de Galactus en el UCM en una entrevista concedida a The Direct el pasado año. "Ya sabes, estamos preparando el escenario para enfrentamientos cósmicos, intergalácticos y megalíticos, especialmente cuando matas a un dios del espacio y luego ese dios viene y te secuestra y planea juzgar la Tierra. Creo que la puerta está muy abierta para los villanos devoradores de mundos, y Galactus es una de esas figuras icónicas del Universo Marvel que hay emoción por ver", afirmó Firmo.

Ahora, este hallazgo sobre Júpiter ha despertado el ingenio de los fans de Marvel en redes sociales. Twitter se ha inundado de mensajes de usuarios comparando al gigante planeta que parece que devora a otros con Galactus, el villano que, como Júpiter, también se dedica a engullir planetas.

"Galactus aquí pretendiendo ser Júpiter", dice un usuario. "O sea que ahora viene Galactus. No tenía esto en mi cartón de bingo del 2022", se preocupa otro. "Entonces Júpiter es Galactus. Nadie ha visto a Silver Surfer últimamente, ¿verdad?", pregunta otro internauta, haciendo referencia al personaje de Marvel que obtuvo sus poderes gracias a Galactus.

Han sido también varios los que incluso han pedido renombrar a Júpiter como Galactus, y los que acusan al planeta de ser, en realidad, un impostor: "Señoras, si su Júpiter es enorme, viste de morado y rojo y come planetas, entonces no es Júpiter, sino Galactus, el devorador de planetas".

"No digo que Galactus se esconda dentro de Júpiter. Pero tampoco estoy diciendo que no lo sea", se ríe un internauta. "El único que puede ofrecerle una dura competencia a Júpiter es el único e inigualable Galactus", asegura otro.

