Andy Muschietti da un portazo a Pattinson como Batman del nuevo DCU

MADRID, 12 Ene. (CulturaOcio) -

Hace tan solo unos días, Matt Reeves sorprendió a todos con unas declaraciones que dejaban abierta la puerta a que el Batman de Robert Pattinson termine siendo también el Caballero Oscuro titular del DCU de James Gunn. Pero ahora Andy Muschietti, cineasta elegido para dirigir The Brave and the Bold, ha desmentido que esto vaya a ser así.

"Como todo el mundo sabe, el Batman que aparecerá en The Brave and the Bold formará parte del nuevo Universo DC", afirmó el director argentino, que ya dirigió The Flash en el ya extinto Snyderverse, en declaraciones a Radio TU de Argentina.

"Resulta bastante evidente que el Batman de Matt Reeves no es parte de este nuevo universo", añadió Muschietti, dando así carpetazo a rumores y especulaciones y cerrando de forma más que contundente la puerta a la inclusión de Pattison dentro de la cronología principal del DCU.

Andy Muschietti: As everyone knows, the Batman featured in The Brave and the Bold will belong to the new DC universe. It’s quite obvious that Matt Reeves’ Batman is not part of this new universe. However, DC and Warner Bros. are moving forward with the second part of Reeves’… pic.twitter.com/G1e6lqzBWg — Reel Anarchy (@ReelAnarchy) January 8, 2025

En cuanto a las producciones tanto de The Batman 2, que verá la luz el 1 de octubre de 2027, como The Brave and the Bold, aún sin fecha de lanzamiento, Muschietti expresó que en DC Studios tienen un plan para que ambas películas tengan su propio espacio. Especialmente porque, según apuntó, estrenar dos cintas del Caballero Oscuro simultáneamente "sería contraproducente".

Sobre su implicación en la cinta que presentará a Damian Wayne, el hijo de Bruce Wayne con Talia Al Ghul, como Robin, dejó caer que, por ahora, hay buenas intenciones. "Quieren hacer la película conmigo y yo también quiero hacerla. Estoy ansioso por trabajar en ella. Estamos hablando sobre la historia y su tono", explicó.

Las declaraciones del director del aterrador remake de It (Eso) no solo disipan los rumores sobre su salida como director de The Brave and the Bold, sino que reafirman su compromiso con el proyecto. Las informaciones más recientes señalaban que el CEO de Warner Bros Discovery, David Zaslav, está ansioso de que el Caballero Oscuro irrumpa en el Universo DC que Gunn y Peter Safran lo antes posible.

Pese a que todavía no hay actor para dar vida a esta versión del cruzado de la capa, en julio de 2024, comenzó a sonar con mucha fuerza el nombre de Glen Powell (Twisters, Hit Man) para encarnarlo después de que el intérprete comenzase a seguir tanto a Gunn como a Muschietti en sus redes sociales. Pero, aunque hasta el momento ni el director de It (Eso) ni el copresidente de DC Studios se han pronunciado al respecto, Powell ya se ha mostrado totalmente dispuesto a encarnar al héroe de Gotham si se diera la ocasión.