The Batman 2 se retrasa un año y lo nuevo de Iñárritu, protagonizado por Tom Cruise, ya tiene fecha - WARNER BROS

MADRID, 30 Dic. (CulturaOcio) -

La secuela de The Batman es uno de los títulos que más interés despierta entre los fans de DC. Sin embargo, Warner Bros. ha retrasado su estreno, previsto para el 2 de octubre de 2026, al 1 de octubre de 2027, y en su lugar se estrenará la nueva cinta de Alejandro González Iñárritu, aún sin título, protagonizada por Tom Cruise.

Según Deadline, Warner Bros. ha decidido realizar cambios importantes en su calendario de lanzamientos, incluyendo The Batman 2, cuya producción no arrancará hasta finales del verano de 2025. Esta modificación tiene por objetivo darle al filme de Matt Reeves un mayor margen de maniobra en la postproducción y el acabado de los efectos visuales.

Su lugar en las salas lo ocupará la nueva película, aún sin título, del oscarizado director mexicano González Iñárritu (Birdman, El Renacido) que contará nada más y nada menos que con Tom Cruise como protagonista. La trama del filme, que también cuenta con estrellas del calibre de Sandra Hüller, John Goodman, Jesse Plemons, Sophie Wilde y Riz Ahmed, seguirá al hombre más poderoso del mundo, quien se embarcará en una frenética misión para demostrar que será él quien salve a la humanidad antes de que la catástrofe que él mismo ha desatado lo destruya todo.

No obstante, The Batman 2 no es el único título del que Warner ha modificado su fecha de lanzamiento. Mickey 17, el nuevo filme de Bong Joon-ho (Parásitos), llegará a las salas el 7 de marzo de 2025, fecha en la que tenía previsto su estreno Los Pecadores, el thriller sobrenatural que reunirá por quinta vez a Michael B. Jordan y Ryan Coogler (Black Panther), y que ahora verá la luz el 18 de abril del próximo año.

Dirigida y firmada por Coogler, la trama de Los Pecadores se ambienta en los años 30 y seguirá los pasos de dos hermanos gemelos que, con intención de dar un vuelco a sus desastrosas vidas, regresan a su pueblo natal en Nueva Orleans. Pero, al poco de llegar, descubrirán que nada es lo que parece y que malignas y arcanas fuerzas se han asentado allí.

Delroy Lindo (60 segundos), Jack O'Connell (Ferrari), Hailee Steinfeld (Bumblebee), Omar Benson Miller (Ballers), Wunmi Mosaku (Loki), Jayme Lawson (The Batman), y Peter Dreimanis, entre otros, completan el elenco. La película está producida por el propio Coogler, junto a su mujer, Zinzi Coogler, y Sev Ohanian, mientras que Rebecca Cho y Ludwig Göransson ejercen como productores ejecutivos.