James Gunn confirma la variante de Batman de Creature Commandos y su futuro en el DCU

MADRID, 3 Ene. (CulturaOcio) -

Batman ya ha hecho su primera incursión en el DCU de James Gunn y Peter Safran, irrumpiendo en el sexto capítulo de la serie de animación Creature Commandos. Aunque su fugaz y muda aparición no arroja ninguna pista sobre quién podría darle vida en imagen real, la sola visión de su silueta no deja de resultar emocionante tanto para los fans como para los mismos creadores... y el director de Superman ha querido abordar la escena, remarcando la importancia que tendrá el caballero oscuro en su nuevo universo.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Batman aparece en Creature Commandos como parte del flashback que repasa el trágico pasado del Doctor Fósforo, dando a entender que fue él quien lo envió a la prisión de Belle Reve donde se encuentra al inicio de la ficción. En la escena en cuestión, el héroe aparece agazapado en el techo de cristal, iluminado por un súbito relámpago después de que las luces del club nocturno donde Fósforo celebraba una fiesta se hayan apagado.

"Cuando me lo dieron por primera vez, veíamos mucho más Batman, y yo [decía]: 'No estoy preparado para comprometerme con eso. No estoy preparado para comprometerme con eso. No estoy preparado para comprometerme con eso', así que [estaba] como 'más silueta, más silueta, más silueta'", desveló Gunn en declaraciones a Rotten Tomatoes TV, analizando el debut del caballero oscuro en su DCU.

"Creo que es una gran manera de mostrar que Batman existe. Él ya existe en este universo", explicó el cineasta, comparando el caso con el de Superman. Y es que, en la película del Hombre de Acero que llegará a los cines el próximo 11 de julio, el héroe kryptoniano ya será una figura conocida por la gente de Metrópolis, ya tendrá cierta historia a sus espaldas.

Así, con esta breve presentación de Batman, Gunn argumenta que no es necesario volver a contar la historia de origen. El personaje en cuestión es ya "una parte importante de este universo y tiene un impacto en él, incluyendo derrotar a gente tan peligrosa y aterradora como Fósforo".

Al ser preguntado sobre qué Batman es el que aparece en la ficción de Max, el realizador se limitó a señalar que es el del DCU. Y es que muchos todavía se preguntan si el nuevo universo aprovechará o no al Bruce Wayne de Robert Pattinson, de momento englobado dentro de los Elseworlds... Algo que, en todo caso, y teniendo en cuenta las vagas respuestas de Gunn, no parece muy probable.

Independientemente de quién lo interprete finalmente, el realizador se muestra ilusionado con sus planes para el caballero oscuro. "Vamos a hacer grandes cosas con él. Es el superhéroe más popular del mundo y estoy deseando que la gente vea más de él junto a Superman", aseguró.