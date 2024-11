James Gunn confirma el destino de The Batman 2

MADRID, 27 Nov. (CulturaOcio) -

La secuela de The Batman tiene previsto su estreno en salas para el 2 de octubre de 2026. Sin embargo, algunos rumores recientes apuntaban a que DC Studios no tenía intención de continuar con la franquicia de Matt Reeves. Su copresidente, James Gunn, ha salido al estrado para aclarar que no solo sigue adelante, sino que también cuenta con su total apoyo.

El director del reboot-secuela del Escuadrón Suicida ha mostrado continuamente su entusiasmo por Reeves y su visión del caballero oscuro de Robert Pattinson. Sin embargo, una vez más, se ha visto obligado a dejar las cosas claras.

Así, cuando un usuario le preguntó si era cierto que la cinta de Reeves iba a cancelarse, la respuesta de Gunn fue tajante: "¿Por qué creer a un desconocido en redes sociales? Por supuesto que no. Si estuviera cancelada, ya lo sabríamos. ¿Quién tiene tiempo para especulaciones?", sentenció.

"He sido uno de los mayores defensores de Matt durante años, desde Cloverfield y las películas de El Planeta de los Simios. Estamos esperando con muchas ganas su guion", añadió. Las palabras del director, cuya película sobre Superman llegará a los cines el 11 de julio de 2025, llegan pocos días después de haberle revelado a Collider que "no hay un timeline establecido para ningún proyecto".

"La única cosa que he intentado dejar clara a la gente desde el principio, de la manera en que espero que seamos diferentes, es que todo en DC se basará en los escritores. Hasta que no tengamos un guion con el que esté totalmente contento, esa película no se va a hacer, no importa cuál sea", aseveró Gunn.

Sin embargo, su contundente respuesta resulta especialmente relevante, puesto que reafirma su compromiso con el Batman de Reeves, que está enmarcado fuera de la continuidad oficial de DC. Pero, al margen de la versión de Pattinson, el DCU contará con su propio Batman en The Brave and The Bold, filme que se encontraba en las diez producciones anunciadas por Gunn para arrancar la nueva etapa del Universo DC y que despertó una gran expectación entre los incondicionales.

Hasta el momento, este proyecto, el cual supondrá la vuelta de Andy Muschietti al cine de superhéroes tras The Flash, que recuperó a los Batman de Ben Affleck y Michael Keaton, no ha tomado forma todavía. Lo único que se sabe por el momento es que verá a Damian Wayne, el hijo de Bruce Wayne y Talia Al Ghul, asumiendo el manto de Robin.