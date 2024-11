James Gunn actualiza el futuro de su Batman en el nuevo Universo DC

MADRID, 24 Nov. (CulturaOcio) -

Batman: The Brave and the Bold, uno de los proyectos que más expectación generó cuando James Gunn anunció las diez producciones con las que arrancaría su nuevo DCU, sigue a la espera de ir tomando forma. Con Andy Muschietti confirmado como director y un argumento bastante marcado en los cómics del que partir, la película no parece ser una de las prioridades de Gunn para asentar el remozado Universo DC.

Y es que, sin rostro confirmado aún para el caballero oscuro y con el universo de Matt Reeves triunfando como lo está haciendo, no se antoja necesario recurrir al personaje de DC que más gente ha llevado a las salas de cine para dar el pistoletazo de salida al DCU. Los últimos rumores sugerían que Glen Powell (Hit Man, Twisters) era el mejor colocado para encarnar a Bruce Wayne.

De momento, el director de la próxima película de Superman no tiene prisa por llevar a las salas el proyecto de Muschietti, ni ninguno que no tenga un guion correctamente desarrollado y estructurado, tal y como reveló a Collider: "No hay un timeline establecido para ningún proyecto. La única cosa que he intentado dejar clara a la gente desde el principio, de la manera en que espero que seamos diferentes, es que todo en DC se basará en los escritores".

Gunn ha sido claro en todo momento de sus intenciones con la primera fase de su universo, Capítulo 1: Dioses y monstruos, y siempre ha mantenido y recalca en gran parte de sus declaraciones que "hasta que no tengamos un guion con el que esté totalmente contento, esa película no se va a hacer, no importa cual sea".

"Supergirl llegó y, simplemente, wow, Ana [Noguería] hizo un trabajo increíble, nos llegó el piloto de Lanterns, y ahora ha llegado toda la serie, y es como 'Wow, eso es maravilloso, maravilloso trabajo'", comentó sobre los libretos de los próximos proyectos de DC Studios.

"Y hay un par de cosas más que la gente no conoce, un par de películas y series que hemos dado luz verde o estamos a punto de dársela. Pero siempre se basará en eso, en la historia, porque al final del día, si estamos contentos con la historia que estamos contando, eso es lo que más importa. Y una vez que The Brave and the Bold llegue a ese punto, entonces haremos la película", explicó sobre los requisitos para la película de Batman y revelando que hay varios proyectos en desarrollo que los fans desconocen.

A pesar de que Batman: The Brave and the Bold no haya cogido forma aún, según Gunn, los fans podrán disfrutar de "la presentación del Batman del DCU" en Creature Commandos, la monstruosa serie de animación que llegará a Max el próximo 5 de diciembre con la que arrancará el Universo DC.