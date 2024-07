¿Será Glen Powell (Twisters) Batman En El Universo DC De James Gunn?

MADRID, 22 Jul. (CulturaOcio) -

James Gunn sigue trabajando en su filme sobre Superman que llegará a los cines el 11 de julio de 2025. Y con David Corenswet encarnando en la película al hombre de acero dentro del nuevo Universo DC, nuevas informaciones apuntan a que Glen Powell (Top Gun: Maverick), podría ser quien ponga rostro a Bruce Wayne en Batman: The Brave and The Bold, cinta que contará con Andy Muschietti tras las cámaras.

Tras el relanzamiento del Último hijo de Krypton, Batman será el siguiente héroe en llegar a la gran pantalla. Y lo hará con The Brave and The Bold, cinta que servirá para presentar nada menos que a Damian Wayne, el hijo de Bruce, como Robin.

Según ComicBookMovie.com, Powell, que acaba de estrenar en las salas la película de catástrofes Twisters, ha empezado a seguir en sus redes sociales tanto a Gunn como a Muschietti. Un detalle que puede parecer menor, pero que ya ilusiona a los fans del caballero oscuro que han visto en ello una pista sobre el futuro del nuevo DCU.

Tanto es así que muchos están convencidos de que el actor estadounidense ha fichado para insuflar aires renovados a Bruce Wayne en la nueva versión cinematográfica de Batman. De hecho, en una reciente entrevista para la revista GQ Powell ya reveló que estaría dispuesto a enfundarse el traje del hombre murciélago si se presentase la ocasión.

Sin embargo, también manifestó no tener interés alguno en interpretar a otros superhéroes. Pero lo cierto, y aunque los rumores se hayan disparado, ni Gunn ni Muschietti han confirmado o desmentido que Powell vaya a ser el nuevo Batman. Además, hay que recordar que el mundo del caballero oscuro no le es ajeno al actor, que ya contó un pequeño papel encarnando a un ambicioso corredor de bolsa en El caballero oscuro: La leyenda renace, la tercera entrega de la trilogía de Christopher Nolan protagonizada por Christian Bale.

Y más allá de película dirigida por Muschietti, que todavía no tiene fecha de estreno, los fans tienen Batman para rato. Este 4 de octubre y fuera de la continuidad del Universo DC, llegará a los cines, Joker: Folie à Deux con Joaquin Phoenix encarnando nuevamente al Príncipe Payaso del Crimen y, en esta ocasión lo hará acompañado de Lady Gaga (La casa Gucci) como Harley Quinn.

Por otra parte, y también fuera de la continuidad del UDC, Max estrenará este mismo año El Pingüino, serie que verá de nuevo a Colin Farrell como el infame criminal Oswald Cobblepott mientras trata de ascender escalafones en el submundo criminal de Gotham tras la muerte de Carmine Falcone en The Batman. Además, la segunda entrega de la saga protagonizada por Robert Pattinson y dirigida por Matt Reeves comenzará su rodaje el próximo año.