Matt Reeves no descarta que Robert Pattinson sea el Batman del Universo DC de James Gunn

Tras varios retrasos en su producción, la esperada secuela de The Batman tiene previsto su estreno en cines para el 1 de octubre de 2027. Y a pesar de que tanto el filme original como su secuela/spin off, la serie El Pingüino, forman parte de los Elseworlds, Matt Reeves ha sorprendido dejando la puerta abierta a que la versión de Robert Pattinson termine siendo también el Caballero Oscuro titular del Universo DC de James Gunn.

Gunn, que estrenará el 11 de julio de este año su filme sobre Superman confesó en su reciente paso por el podcast Happy Sad Confused haber sopesado incorporar al Batman de Pattinson al DCU. Ahora es Reeves quien, a su paso por el programa de Josh Horowitz, ha confirmado esta posibilidad, a la que está totalmente abierto, siempre que tenga sentido dentro de la narrativa ya establecida que arrancó con The Batman.

"Lo mejor de todo ha sido poder contar exactamente la historia que quería. La denominamos 'Batman Epic Crime Saga', y es el eje central de lo que pretendemos construir. Ha sido realmente importante poder desarrollarla como la imaginamos", comentó Reeves.

"James y Peter han sido increíblemente comprensivos y nos han dado total libertad para trabajar en esta visión. En cuanto al futuro, sinceramente, no lo sé. Ahora mismo, mi única prioridad es centrarme en el rodaje de The Batman: Parte 2 y convertirla en algo realmente especial, porque eso es, sin duda, lo más importante. No lo sé, ya veremos qué rumbo toma todo esto", añadió el director y guionista.

Las declaraciones de Reeves suenan, cuanto menos, sorprendentes al no descartar que el Caballero Oscuro de Pattinson, de momento englobado dentro de los Elseworlds, pueda ser también el del universo que Gunn y Peter Safran se encuentran armando y protagonizar The Brave and the Bold.

En todo caso, los fans ya han visto cómo el Batman del nuevo UCM aparecía brevemente en forma de cameo en el 1x06 de Creature Commandos. Su fugaz aparición viene dada como parte del flashback que repasa el trágico pasado de uno de los miembros del monstruoso escuadrón: el Doctor Fósforo, dando a entender que fue el responsable de mandarle a la prisión de Belle Reve, donde se encuentra al inicio del capítulo.

La escena en cuestión muestra al héroe agazapado en el techo de cristal iluminado por un súbito relámpago después de que las luces del club nocturno, donde Fósforo celebraba una fiesta, se hayan apagado. Y, aunque se trata de una serie de animación, en principio el Batman mostrado parece una versión mucho más corpulenta que la de Pattinson.

Por otra parte, independientemente de que Pattinson termine encarnando a Batman en el DCU, Gunn tiene grandes planes para el Caballero Oscuro. "Vamos a hacer grandes cosas con él. Es el superhéroe más popular del mundo y estoy deseando que la gente vea más de él junto a Superman", aseguró en recientes declaraciones a Rotten Tomatoes.