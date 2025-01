Creature Commandos 1x06: Batman debuta en el DCU de James Gunn

MADRID, 2 Ene. (CulturaOcio) -

Aunque Superman inaugurará el nuevo universo DC de James Gunn y Peter Safran en la gran pantalla, el próximo 11 de julio, ha sido la serie de animación Creature Commandos el proyecto que verdaderamente ha marcado su pistoletazo de salida. Y como tal, la ficción no ha perdido la oportunidad de presentar por primera vez a la nueva versión de uno de los superhéroes más míticos de los cómics, el mismísimo Batman.

Ha sido en el sexto episodio de Creature Commandos que el caballero oscuro ha hecho su debut en el nuevo DCU... eso sin tener en cuenta la breve aparición anterior de su cadáver en la visión apocalíptica de Circe. El capítulo en cuestión explora a través de un flashback el trágico pasado del Doctor Fósforo quien, tras vengarse de Rupert Thorne por la muerte de su mujer y su hijo, toma el control de su negocio criminal en Gotham.

No obstante, Batman irrumpe en escena para acabar con el nuevo imperio de Fósforo. Así, durante una fiesta, el personaje al que en su versión original pone voz Alan Tudyk, alza la vista hacia la cristalera del techo tras un repentino apagón, solo para encontrarse la amenazadora figura del murciélago al acecho. Tal y como apunta Techradar, en un guiño a Batman: La serie animada, la silueta del héroe aparece recortada contra el cielo nocturno, súbitamente iluminada por un relámpago.

