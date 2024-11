Primeras imágenes de It: Bienvenidos a Derry, la serie precuela de Pennywise

MADRID, 4 Nov. (CulturaOcio) -

Pennywise está de vuelta. En 2025, Max estrenará It: Bienvenidos a Derry, serie ambientada décadas antes de los aterradores eventos en las películas de Andy Muschietti, estrenadas en 2017 y 2019. Y, a modo de aperitivo, la plataforma ha lanzado unas jugosas imágenes de sus protagonistas, quienes deberán enfrentarse y detener a la malvada entidad que volverá a interpretar Bill Skarsgard.

Así, el intérprete del diabólico payaso asesino se reunirá con Muschietti y los productores Barbara Muschietti y Jason Fuchs, que han desarrollado esta precuela. Pennywise sale de su letargo cada 27 años para alimentarse de los miedos y la carne de sus víctimas, e hizo del pueblo de Maine y el Club de los Perdedores en It: Capítulo 1 y 2 un auténtico infierno.

Sin embargo, aquellas no fueron las únicas ocasiones en las que Derry se enfrentó a esta siniestra entidad cambiaformas que, como revela King en su novela, estuvo presente en la creación del universo. Ambientada en la década de 1960, las imágenes lanzadas por Max de It: Bienvenidos a Derry no muestran a la demoníaca criatura, pero su presencia en esta precuela está sobradamente confirmada.

En cambio, aunque todavía se desconocen los nombres de los actores que los encarnan, sí muestran a los adolescentes que se enfrentaron antes que nadie a la diabólica criatura disfrazada de payaso. Por otro lado, también revelan la presencia de unas jóvenes e inquietas estudiantes, unos padres preocupados por su hijo pequeño y a un grupo de militares de diversas ramas.

Your worst dream come true... a first look at the HBO Original Series #ITWelcomeToDerry, coming to Max in 2025. pic.twitter.com/RU6Na83Ybc — Max (@StreamOnMax) October 31, 2024

La ficción, que indagará en los orígenes de Pennywise y se centrará en los acontecimientos previos a la novela, tendrá también por escenario el club nocturno Black Spot, que ya apareció fugazmente en los filmes de Muschietti, quien dirigirá cuatro de los nueve capítulos.

Además de Skarsgard, del que por ahora se desconoce cuánto tiempo pasará en pantalla, la serie cuenta en su reparto con James Remar (Oppenheimer), Madeline Stowe (Revenge), Jovan Adepo (El problema de los 3 cuerpos) y Taylour Paige (Superdetective en Hollywood 4). Chris Chalk (Perry Mason), Chad Rook (Joe Pickett) y Stephen Rider (Daredevil) completan el elenco.

Producida por Max y Warner Bros, la serie cuenta con Andy Muschietti y Barbara Muschietti (a través de su productora Double Dream), Jason Fuchs, Brad Caleb Kane, David Coatsworth, Bill Skarsgard, Shelley Meals, Roy Lee y Dan Lin como productores ejecutivos. Fuchs, que escribió el guion del primer episodio, y Kane son los co-directores del proyecto.

"Ambientada en el mundo del universo IT de Stephen King, It: Bienvenidos a Derry se basa en la novela IT de King y amplía la visión establecida por el cineasta Andy Muschietti en los largometrajes It e It: Capítulo Dos", reza la breve sinopsis ofrecida por Max.