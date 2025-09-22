28 años después: Cillian Murphy bromea sobre sus comparaciones con el "infectado demacrado" y habla sobre su regreso

MADRID, 22 Sep. (CulturaOcio) -

Tras el reciente lanzamiento del primer tráiler de 28 años después: El templo de los huesos, que no muestra el esperado regreso de Cillian Murphy a la saga, el actor ha reavivado la conversación sobre su papel en la película. El intérprete, que encabezó la mítica 28 días después, ha confirmado la magnitud de su rol en el nuevo largometraje, aunque no sin antes bromear sobre uno de los malentendidos virales de la entrega anterior.

En una entrevista con The Observer, el medio británico ha recordado al intérprete el revuelo que hubo en redes sociales por el "infectado demacrado" del avance de 28 años después. No por la criatura en sí, sino porque gran parte de los usuarios pensaban (erróneamente) que se trataba del personaje de Murphy por lo que consideraron su parecido físico. "Es genial que la gente piense que me parezco a un cadáver zombi. Es muy halagador", responde con ironía el actor.

Más allá de la comparación, de la que Murphy admite que era consciente por su hijo a pesar él mismo vivir crónicamente alejado de las redes sociales, el irlandés aseguró que "solo salgo un poco al final de la película", reafirmando que se trata de una breve irrupción en el tercer acto que funciona como bisagra hacia el próximo capítulo, donde Danny Boyle reveló que tendrá un papel clave.

Murphy también pide que "todo el mundo vaya a ver El templo de los huesos porque es muy buena", declaraciones que casan con la recepción temprana de la película en pases privados, donde las críticas positivas han sido mayoría con comentarios que hablan de una continuación que "supera a una ya sobresaliente primera entrega".

El regreso del intérprete tiene, además, un fuerte componente simbólico. 28 días después hizo una relectura del cine de "infectados" con su fusión de terror social y estallido viral, y su protagonista quedó como rostro indeleble de aquella reinvención. Ahora, Murphy vuelve a una saga que sigue redefiniendo sus propias reglas 23 años después.

El tráiler y reacciones de El templo de los huesos apuntan a una secuela más oscura y expansiva con nuevas zonas seguras, facciones enfrentadas y un culto que parece haber cristalizado alrededor de la infección. El avance deja entrever que el peligro ha mutado tanto biológica como socialmente, con reglas más crueles y una escala mayor del colapso. El cierre de 28 años después ya preparaba este segundo asalto con supervivientes reagrupándose, instituciones renacidas con normas propias y una amenaza que trasciende el mero contagio.

La nueva trilogía arrancó con 28 años después, dirigida por Danny Boyle y escrita por Alex Garland, el mismo tándem creativo de 28 días después. El templo de los huesos, que se estrena en cines el 16 de enero de 2026, está dirigida por Nia DaCosta (The Marvels) y vuelve a contar con guion de Garland, lo que sugiere continuidad temática y tonal.