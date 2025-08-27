Primeras reacciones a The Bone Temple anticipan que es aún mejor que 28 años después

MADRID, 27 Ago. (CulturaOcio) -

28 años después, la tercera entrega de la saga apocalíptica que comenzó en 2002, aterrizó en los cines el pasado mes de junio. La cinta, que marcó el reencuentro entre el director Danny Boyle y el guionista Alex Garland, contará con una secuela titulada The Bone Temple, que, dirigida por Nia DaCosta (The Marvels), verá la luz el 16 de enero de 2026. Y, según recientes informaciones, las reacciones en los primeros pases de prueba son en su mayoría muy positivas.

Según recoge World of Reel, 28 años después: The Bone Temple ha arrancado críticas especialmente favorables en su proyección de prueba y una sonora ovación a lo largo del metraje. "Pensaba que la primera entrega era sobresaliente, pero esta la ha superado", le confesó al medio uno de los asistentes.

Asimismo, la información también destaca que, a expensas de la dispar respuesta por parte de la audiencia al personaje de Jimmy (Jack O'Connell) en la escena final de 28 años después, su interpretación en The Bone Temple lo eleva a la categoría de "la actuación villanesca del año". Este, como bien recordarán los fans de la franquicia, es el mismo niño que, junto a otros, estaba viendo los Teletubbies y que milagrosamente sobrevivió al brote inicial del virus mostrado en el prólogo/flashback de la película.

El medio añade que el eje central de la secuela de 28 años después es básicamente un duelo entre Jimmy y el misterioso doctor Ian Kelson. Es más, añade que el personaje de Ralph Fiennes tiene más protagonismo si cabe en esta entrega y su actuación es aún mejor.

También revela que el tercer acto de The Bone Temple incluye una secuencia que ha sido ovacionada y dará, al igual que el guion de Garland, mucho de lo que hablar tras su estreno en 2026. Además, se destaca que DaCosta decidió no recurrir al iPhone o cámara en mano para rodar la cinta, apostando en su lugar por un método de filmación más convencional.

Concebida como el inicio de una nueva trilogía, 28 años después tuvo una buena acogida por parte de la crítica en su llegada a las salas. Pero, pese a ello, el filme de Sony Pictures, que contó con un presupuesto de 60 millones de dólares, no tuvo el desempeño esperado en taquilla y recaudó 150 millones de dólares en todo el mundo. Sin embargo, todavía es pronto para dirimir si The Bone Temple será un éxito en taquilla, sobre todo considerando que se espera que Cillian Murphy regrese brevemente como Jim.