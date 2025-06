El director y el guionista de 28 años después hablan de Jimmy y de las dos secuelas

MADRID, 23 Jun. (CulturaOcio) -

28 años después ya está en cines. El filme, dirigido por Danny Boyle y con guion de Alex Garland, supone el inicio de una nueva trilogía, y en una reciente entrevista, ambos han revelado nuevos detalles sobre el futuro de la saga.

La secuela de 28 años después, 28 years later: The Bone Temple, llegará a los cines en 2026. Sin embargo, tal como comentó Garland a Variety, el guion de la tercera entrega aún no está escrito. "Es extraño: hay una historia, hay un plan, hay una estructura. Estas tres películas son, en cierto modo, distintas entre sí, y al mismo tiempo están interrelacionadas, porque hay personajes que tienen una línea continua a lo largo de todas ellas, aunque también son esencialmente historias separadas. Eso hace que, en términos cinematográficos, tengan algo en común con la televisión", contó.

"Tanto Danny como yo hemos trabajado en televisión en algún momento, y la televisión tiene un elemento ligeramente más orgánico en cuanto a cómo pueden desarrollarse las cosas. Así que, a veces, la gente escribe todo un arco argumental, pero luego, durante el rodaje, descubren realmente cómo ese arco cobra sentido", añade.

Garland aseguró: "Tengo la idea, tengo el plan, pero no hay un guion. Supongo que estoy esperando a ver qué sucede". Creo que, habiendo escrito la primera, en muchos sentidos no sabía en ese momento qué sería la película, porque quedaba todo un conjunto de descubrimientos por hacer. Lo mismo ocurre con la segunda película. Así que tuve que entender algo sobre lo que Ralph Fiennes iba a crear junto a Danny, para poder apoyarme en eso. Siempre hay una brecha entre lo que existe en el papel, una vez ha pasado por el filtro de la imaginación, las agendas y las preocupaciones de muchas personas, y luego, de nuevo, en la edición", agregó.

Respecto a 28 años después, el guionista también habló sobre el regreso de Jimmy Crystal (Jack O'Connell), quien regresa en el filme convertido en el líder de una secta. "De dónde proviene él es, en cierto modo, lo mismo de donde proviene toda la película, que es esta idea -y, de algún modo, toda la trilogía, si alguna vez llegamos a hacerla como trilogía- que trata en parte sobre cómo miramos al pasado de forma regresiva. Sencillamente, Danny y yo crecimos en una época en la que, en muchos aspectos, todo se trataba de mirar hacia adelante, y actualmente, desde hace unos 10 o 15 años, estamos en una era que se trata mucho más de mirar hacia atrás", argumentó.

"Lo que concierne a la película, en cierto nivel, es la manera en que, al mirar atrás, hay amnesia, y hay una selección interesada de recuerdos. Además, hay cosas que se recuerdan mal. Lo que muestra la película, si observas tanto a los personajes individuales como a la comunidad representada, y los elementos relacionados con la comunicación y la construcción de ese mundo, es una mezcla de todas esas cosas: cosas que se han olvidado, cosas que se han elegido selectivamente, y cosas que se han recordado de forma errónea. Todo eso está comprimido en conjunto, y lleva consigo una especie de comentario implícito", concluyó.