Primeras y sorprendentes imágenes de 28 años después: The Bone Temple con dos esperados regresos

MADRID, 2 Sep. (CulturaOcio) -

El 16 de enero de 2026 llegará a los cines The Bone Temple, la esperada secuela de 28 años después, dirigida por Nia DaCosta (The Marvels). Pero, entretanto, ya han salido a la luz unas primeras y sorprendentes imágenes de la película.

La primera de dichas imágenes, publicada en exclusiva por Rolling Stone como parte de un extenso reportaje, muestra a Ralph Fiennes retomando su rol del perturbador e inquietante doctor Kelson. Tal y como puede apreciarse, el personaje, cubierto de heridas, se encuentra en un vagón de tren, levemente inclinado y aparentemente mirando a alguien.

En la segunda puede verse a Jack O'Connell de nuevo en el papel de Jimmy Crystal. El actor volverá a encarnar en The Bone Temple al peculiar líder de la banda de los Jimmies, quienes lograron salvar a Spike (Alfie Williams) hacia el final de 28 años después.

La cuarta muestra a Chi Lewis-Parry como Samson, el portador Alpha del virus de la rabia, soltando un atroz grito en un río. Ya la quinta y última, aunque no menos importante, es una toma del rodaje en la que O'Connell se encuentra caminando junto a DaCosta.

"Esta película es como la prima rara y desquiciada de 28 años después, esa de la que te sentirías un poco incómodo hablando porque tiene gustos extraños y cuestionables", ha asegurado O'Connell en declaraciones a Rolling Stone sobre The Bone Temple.

En cuanto a su personaje en la cinta de DaCosta, el actor lo describe como "radicalmente oscuro y retorcido". El intérprete también apunta que, en la primera entrega, cuando aparece de niño, "se muestra aquello de lo que es testigo".

"Esa experiencia temprana planta la semilla de lo que acabará convirtiéndose. En este mundo apocalíptico, el mal y la oscuridad son de las pocas fuerzas que persisten, y él se regodea en ellas", añadió.

Como recordarán los fans de la franquicia, Jimmy es el mismo chico que, junto a otros, estaba viendo los Teletubbies y que sobrevivió milagrosamente al brote inicial del virus mostrado en el prólogo/flashback de la cinta. Por otra parte, cabe destacar que, más allá de la dispar respuesta por parte de la audiencia al personaje de O'Connell en la escena final de 28 años después, las reacciones a la proyección de prueba de The Bone Temple lo elevaban a la categoría de "la actuación villanesca del año".