28 Años Después: Danny Boyle Confirma Exactamente Cuándo Volverá Cillian Murphy

Quedan apenas un par de semanas para que 28 años después, la tercera entrega de la saga cinematográfica de zombis iniciada en 2002 por Danny Boyle y Alex Garland llegue a los cines. Y para gran disgusto de los fans, el director ya ha adelantado que el filme no contará con la presencia de Cillian Murphy, protagonista de la cinta original... que, en todo caso, sí que regresará a la franquicia en su siguiente cinta.

Aparte de ser la quinta entrega de la franquicia, 28 años después constituirá el inicio de una trilogía unida por los nuevos personajes, cuya segunda película, 28 Years Later: The Bone Temple, estará dirigida por Nia Da Costa y tiene previsto su estreno el 16 de enero de 2026.

Así, Boyle aseguró en declaraciones a IGN que, aunque Murphy no vaya a aparecer en 28 años después, sí que "está en la segunda". "No debería desvelar demasiado. Me matarán", bromeó, sin querer entrar en detalles sobre el papel que jugará el oscarizado intérprete.

"Aunque cada historia [de la trilogía] se completa por sí sola, también hay una sección de transición a la siguiente película. Así que es muy ambiciosa. Aún no tenemos el dinero para la tercera. Supongo que dependerá de cómo le vaya a la primera. Pero esperemos que, si nos va bien, nos den luz verde", explicó el cineasta, añadiendo que "todo el mundo", incluido Murphy, "está a la espera".

De hecho, Boyle compartió sus esperanzas de que contar con Murphy en el reparto constituya el aliciente definitivo para que la trilogía llegue a materializarse. "Todo lo que puedo decir es que tendréis que esperar a Cillian, pero con suerte nos ayudará a conseguir la financiación para la tercera película", señaló el realizador en una entrevista concedida a Business Insider.

Por el momento, según reveló el director, la implicación del actor de Oppenheimer y Peaky Blinders, ya ha facilitado que 28 años después haya podido rodarse con un iPhone. "Les prometes a Cillian Murphy, eso es una gran evasión de cualquier preocupación técnica. Pronto lo olvidan. Usamos eso abiertamente para salirnos con la nuestra. ¿Qué mejor promesa podrías hacer?", argumentó.