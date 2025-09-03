Jimmy y el Alpha hacen estragos en el desquiciado tráiler de 28 años después: El templo de los huesos - SONY PICTURES

MADRID, 3 Sep. (CulturaOcio) -

Tras haber revelado las primeras imágenes de 28 años después: El templo de los huesos, Sony Pictures ha lanzado el primer tráiler de la cinta dirigida por Nia DaCosta, cuyo estreno está previsto para el 16 de enero de 2026. La película, secuela del filme de Danny Boyle estrenado hace apenas unos meses, contará con el regreso de algunos personajes clave, como el de Ralph Fiennes, y así lo ha demostrado el adelanto.

"Intentar predecir el futuro es una tarea desalentadora y peligrosa. De hecho, puede que ni tan siquiera exista", sentencia una voz en el tráiler, que comienza mostrando imágenes del paisaje posapocalíptico en que se ha convertido Gran Bretaña, con la misteriosa construcción de huesos y calaveras apiladas incluida.

"Muchas de las cosas que damos por sentadas desaparecerán por completo un día. Y cuando llegue ese momento, el hombre dejará de comunicarse. Tal vez haya enfermedades y barbarie", continúa diciendo la voz. Y mientras que la enfermedad queda claramente reflejada en los infectados, la barbarie parece que tomará el rostro del personaje de Jack O'Connell, Sir Jimmy Crystal, y su peculiar banda de supervivientes.

La nueva entrega de la saga también traerá de vuelta al misterioso doctor Kelson (Fiennes), que en el tráiler aparece acercándose a Samson (Chi Lewis-Parry) y Spike (Alfie Williams), que pronto descubrirá lo peligrosos que pueden llegar a ser sus nuevos aliados.

"El Dr. Kelson se ve envuelto en una nueva y sorprendente relación, cuyas consecuencias podrían cambiar el mundo tal y como se conoce, y el encuentro de Spike con Jimmy Crystal se convierte en una pesadilla de la que no puede escapar", reza la sinopsis del filme. "En el mundo de El templo de los huesos, los infectados ya no son la mayor amenaza para la supervivencia: la inhumanidad de los supervivientes puede ser más extraña y aterradora", continúa la descripción.

Por otro lado, se sabe que la película contará con una breve aparición de Cillian Murphy retomando el papel de Jim, al que dio vida hace más de dos décadas en la cinta original de Boyle, 28 días después. Tras esta breve aparición, el actor tendrá un papel clave en la próxima entrega, según reveló el cineasta.