Así volverá Cillian Murphy como Jim en la secuela de 28 años después

MADRID, 23 Jun. (CulturaOcio) -

28 años después ha llegado a los cines este 20 de junio. La nueva entrega de la saga dirigida por Danny Boyle no cuenta con la participación en pantalla de Cillian Murphy, pero los fans del actor irlandés pueden estar tranquilos: el actor regresará como Jim en la próxima entrega de la trilogía, 28 Years Later: The Bone Temple, cuyo estreno está previsto para el 16 de enero de 2026.

Boyle ha confirmado recientemente que sí aparecerá en la segunda película de la trilogía, ya rodada y dirigida por Nia DaCosta. El realizador evitó dar detalles, pero adelantó que su participación será importante en una entrevista con IGN. "Él está en la segunda. No debería decir mucho más... Me matarían".

Las especulaciones sobre su regreso comenzaron cuando el presidente de Sony Pictures, Tom Rothman, afirmó en 2024 que Murphy volvería "de una manera sorprendente y con un rol que irá creciendo".

Aunque Murphy no aparece en 28 años después, el filme cuenta con un reparto de lujo formado por Alfie Williams, Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer y Ralph Fiennes.

Respecto a la nueva trilogía, Boyle explicó a IGN: "Bueno, son tres películas, una trilogía con personajes conectados", reveló, añadiendo que Spike, el niño de 12 años interpretado por Alfie Williams en 28 años después, es central en la nueva historia. "Él estará presente a lo largo de todas las películas. Hemos rodado las dos primeras de forma consecutiva, y eso fue por razones logísticas, de disponibilidad de los actores y también por cuestiones narrativas. Son literalmente continuas", señaló.

"Aunque cada historia se cierra por sí sola, también hay una parte de transición hacia la siguiente película. Así que es muy ambicioso. Aún no tenemos el dinero para la tercera. Supongo que dependerá de cómo le vaya a la primera. Pero con suerte, si nos va bien, nos darán luz verde para el presupuesto y para la tercera entrega. Todos están esperando eso, en realidad. Incluido Cillian", aclaró el realizador.