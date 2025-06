El director de 28 días después aborda el destino del personaje de Cillian Murphy: "Es el mismo Apocalipsis"

MADRID, 3 Jun. (CulturaOcio) -

El próximo 20 de junio llega a los cines 28 años después, la tercera entrega de la saga cinematográfica de zombis iniciada en 2002 por Danny Boyle y Alex Garland, que a su vez dará comienzo a una trilogía. La película cuenta con un nuevo reparto, pero muchos esperan todavía el regreso de Cillian Murphy, protagonista de la cinta original, ya sea en esta entrega o las siguientes. Por su parte, el director se ha mostrado cauteloso a la hora de hablar del destino del personaje.

"Es independiente de la primera película, pero sigue siendo el mismo apocalipsis 28 años después, como lo fue para Cillian Murphy en la primera película y Naomie Harris", explicó Boyle en declaraciones a ScreenRant.

Aunque tanto el personaje de Murphy como el de Harris acababan con vida al final de la cinta de 2002, cabe tener en cuenta que ha transcurrido largo tiempo desde entonces y, como remarcó el cineasta, "no sabemos lo que les ha pasado" mientras tanto. "No se me permite decirlo", señaló, añadiendo en todo caso que la entrega cuenta con "unos suplentes más que dignos".

Por otro lado, cabe recordar que Boyle ya ha hablado en anteriores ocasiones sobre el posible regreso de Murphy a la franquicia, dejando la puerta más que abierta al mismo, casi confirmándolo. "Como todas las cosas buenas de la vida, puede que tengáis que esperar un poco a que haga su aparición", señaló Boyle en el marco de la CinemaCon el pasado mes de marzo. Así, el director daba a entender que los fans podrían ver de nuevo a Jim, si bien quizá no en 28 años después, sí más adelante en la trilogía.

Forman parte del reparto de 28 años después Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer y Alfie Williams, que encarnan a una familia que debe dejar la seguridad de su isla para adentrarse en un continente repleto de zombis. Completan el elenco Ralph Fiennes, Jack O'Connell y Emma Laird, entre otros.

La segunda entrega de la trilogía (y cuarta de la saga), titulada 28 Years Later: The Bone Temple, estará dirigida por Nia DaCosta y tiene previsto su estreno para el 16 de enero de 2026. En cuanto a la última entrega de la trilogía (quinta de la saga), todavía no cuenta con título, fecha de estreno o la financiación necesaria.