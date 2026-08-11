14 Películas (Y 2 Series) Perfectas Para El Eclipse Solar Total De Este 12 De Agosto - NETFLIX/MGM/UNIVERSAL

MADRID, 11 Ago. (CulturaOcio) -

Este miércoles 12 de agosto podrá verse desde España un eclipse solar total. Hace más de cien años desde la última vez que pudo avistarse este fenómeno, en 1912, lo que lo convierte en todo un acontecimiento, que ha movilizado además a miles de personas para ser testigos.

No es de extrañar que un fenómeno astronómico que ha fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales haya quedado inevitablemente plasmado en el cine y la televisión. Desde la icónica película de animación Fantasía hasta cintas de terror como La séptima profecía o 'blockbusters' como Avatar: El sentido del agua, repasamos algunas de las representaciones más emblemáticas de los eclipses en películas y series.

EL ECLIPSE: EL CORTEJO ENTRE EL SOL Y LA LUNA (1907)

En este cortometraje mudo de Georges Mélis, un profesor de astronomía y sus alumnos contemplan cómo una luna con rostro humano se acerca seductoramente al Sol, manteniendo con él un encuentro romántico, que es lo que desde la Tierra puede percibirse como un eclipse.

Actualmente no está disponible en streaming.

FANTASÍA (1940)

El clásico de animación de Disney incluye un eclipse solar que separa el inicio del universo y una prehistoria plagada de dinosaurios de una violenta sucesión de desastres naturales.

Disponible en Disney+.

UN YANQUI EN LA CORTE DEL REY ARTURO (1949)

Dirigida por Tay Garnett, la cinta sigue al personaje de Bing Crosby, que se ve transportado al Camelot de la historia homónima de Mark Twain. Saber cuándo va a producir el próximo eclipse resulta ser lo único que lo salva de la muerte.

Disponible en Filmin.

BARRABÁS (1961)

Centrada en el personaje bíblico de Barrabás, el criminal que fue puesto en libertad por el pueblo en vez de Jesús, según narran los Evangelios, el filme italiano ambienta la crucifixión del Mesías durante un eclipse solar (que fue grabado realmente).

Disponible para alquilar en Apple TV y Prime Video.

2001: UNA ODISEA DEL ESPACIO (1968)

Otro gran eclipse de la historia del cine sin duda es el de la memorable secuencia inicial del mítico filme de ciencia ficción de Stanley Kubrick.

Disponible en Movistar Plus+ y Filmin.

LADY HALCÓN (1985)

Dirigida por Richard Donner y protagonizada por Matthew Broderick, Rutger Hauer y Michelle Pfeiffer, la cinta narra la leyenda de dos amantes separados por una maldición que solo se puede romper en "un día sin noche y una noche sin día".

Actualmente no está disponible en streaming.

LA TIENDA DE LOS HORRORES (1986)

Tanto en este remake de Frank Oz como en la cinta original de 1960, una planta se convierte en un horrible monstruo sediento de sangre humana debido al efecto de un extraño eclipse.

Disponible para alquilar en Apple TV y Prime Video.

LA SÉPTIMA PROFECÍA (1988)

Dirigida por Carl Schultz y protagonizada por Demi Moore, en La séptima profecía una de las señales que indican el fin del mundo es un eclipse total.

Disponible para alquilar en Apple TV, Prime Video y Rakuten TV.

ECLIPSE TOTAL (DOLORES CLAIBORNE) (1995)

Precisamente titulada Eclipse total en español, la adaptación de la novela de Stephen King, Dolores Claiborne, incluye este fenómeno astronómico en un flashback clave... aunque solo sea para aportar dramatismo a la escena.

Disponible en Movistar Plus+.

PITCH BLACK (2000)

En esta cinta de ciencia ficción y terror protagonizada por Vin Diesel, un eclipse es lo peor que puede pasarle a una tripulación varada en un planeta poblado por salvajes alienígenas que cazan en la oscuridad... y, por supuesto, es eso precisamente lo que ocurre.

Disponible en SkyShowtime y Movistar Plus+ Ficción Total.

HELLBOY (2004)

Dirigida por Guillermo del Toro, la primera entrega de la saga Hellboy desarrolla su trama durante un eclipse lunar. Este fenómeno hace posible que el demonio encarnado por Ron Perlman abra las puertas del infierno.

Disponible en Prime Video.

APOCALYPTO (2006)

En Apocalypto, dirigida por Mel Gibson, un eclipse salva la vida del protagonista, Garra de Jaguar (Rudy Youngblood). Cuando los mayas están a punto de sacrificarle, se produce este fenómeno astronómico, que toman como una señal de que los dioses ya están satisfechos y no es necesario que sigan adelante.

Actualmente no está disponible en streaming.

LA SAGA CREPÚSCULO: ECLIPSE (2010)

Como no podía ser de otra manera, conviene citar la tercera parte de la adaptación cinematográfica de la saga escrita por Stephenie Meyer en esta lista de eclipses famosos... si bien la cinta no incluye ninguno ni tampoco deja claro a qué se debe el traicionero título.

Disponible en Netflix y Movistar Plus+.

AVATAR: EL SENTIDO DEL AGUA (2022)

El clímax de la segunda entrega de la aclamada saga de ciencia ficción y fantasía de James Cameron transcurre precisamente durante un eclipse solar en el planeta ficticio de Pandora.

Disponible en Disney+.

TEEN WOLF (2011-2017)

Como en toda ficción sobre hombres lobo, la Luna tiene un papel clave en la trama, pues causa la transformación de sus personajes cuando cae la noche. En el episodio 12 de la temporada 3 de Teen Wolf, protagonizada por Tyler Posey y Dylan O'Brien, un eclipse lunar debilita temporalmente al malvado líder de la Manada de Alfas, Deucalion.

Disponible en Prime Video.

EL PROBLEMA DE LOS 3 CUERPOS (2024)

En El problema de los 3 cuerpos, que adapta las novelas de Liu Cixin, los eclipses no se consideran fenómenos naturales inofensivos, sino que empujan a los planetas a su destrucción. Además, cuando el Sol, la Luna y la Tierra se alinean en una línea casi perfecta durante un eclipse, se produce un fenómeno con consecuencias fatales denominado "sizigia".

Disponible en Netflix.