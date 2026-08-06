Malas noticias para Avatar 4 y 5: James Cameron se replantea el futuro de la saga - DISNEY

MADRID, 6 Ago. (CulturaOcio) -

Malas noticias para los fans de Avatar. Y es que, aunque la cuarta y la quinta entrega de la monumental saga de James Cameron mantienen sus estrenos previstos para diciembre de 2029 y 2031, respectivamente, el director ha dejado caer una decepcionante posibilidad.

"El universo de Avatar lleva ya 21 años avanzando sin parar, desde que empezamos a trabajar en él en 2005", afirmó Cameron en una entrevista tras recibir el Governor General's Performing Arts Award 2026, en Canadá.

"Ha sido un recorrido ininterrumpido. Ahora ha llegado el momento de mirar el horizonte y preguntarme: '¿Qué otras historias quiero contar? ¿Cuántas de ellas necesito dirigir yo mismo y cuántas puedo limitarme a escribir o producir junto a otros cineastas?'", cuestionó Cameron, insinuando así que podría ceder el testigo al frente de la dirección en la cuarta y quinta entrega de Avatar.

A pesar de que Cameron ya había planteado anteriormente la posibilidad de no dirigir las siguientes películas de la hipertaquillera franquicia, estas recientes declaraciones parecen apuntar a que quiere centrarse en otros proyectos. Sin embargo, la posible salida del director también plantea otra importante cuestión, y esa es la de cómo afectaría su ausencia al futuro de la franquicia.

Cameron ha estado implicado prácticamente en todos los aspectos de Avatar. El oscarizado realizador de Titanic fue quien desarrolló los sistemas de captura de movimiento bajo el agua utilizados tanto en El sentido del agua como en Fuego y ceniza, además de supervisar el reparto, los efectos visuales y el montaje, ejerciendo un control creativo absoluto sobre la saga.

CÓMO AFECTARIA LA SALIDA DE CAMERON AL FUTURO DE AVATAR

No obstante, el cineasta podría aún continuar vinculado a la saga como guionista o productor y seguir marcando el rumbo de Avatar 4 y Avatar 5. Después de todo, la precisión técnica y creativa que ha caracterizado a las tres primeras películas ha dependido siempre de su implicación directa, por lo que reemplazarlo al frente de la dirección podría no ser una tarea sencilla.

Y es que pocas franquicias del calibre de Avatar han estado tan estrechamente vinculadas a un único cineasta, por lo que afrontar el futuro sin Cameron supondría un riesgo para Disney y 20th Century Studios.

Estrenada en 2009, la primera entrega de Avatar se convirtió en la película más taquillera de la historia, un récord que aún conserva con cerca de 2.900 millones de dólares recaudados en todo el mundo. Trece años después, su segunda entrega, El sentido del agua, repitó el éxito de la franquicia. La secuela de Cameron no solo cosechó críticas más o menos positivas, sino que recaudó 2.300 millones de dólares a nivel global.

Sin embargo, la tercera entrega estrenada en diciembre del pasado año, Avatar: Fuego y ceniza, tuvo una recepción más tibia y amasó menos de 1.500 millones de dólares a nivel global, una cifra que, pese a ser un taquillazo, es bastante inferior a sus predecesoras.